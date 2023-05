Po aprilski regati na Savi v Zagrebu, že 63. prvomajski na Bledu in nedavni uvodni tekmi svetovnega pokala na jezeru Jarun v prestolnici Hrvaške čaka elito EP na Bledu, vrhunec sezone pa bo SP septembra v Beogradu, kjer bodo razdelili tudi večino olimpijskih kvot za Pariz 2024. Med velikimi tekmovanji je Bled doslej le enkrat gostil EP (davnega leta 1956), kar štirikrat SP (1966, 1979, 1989, 2011) in dve tekmi svetovnega pokala (2010, 2015), zadnji večji veslaški dogodek v Zaki pa je bilo veteransko SP 2017. Letos bo tekmovanje potekalo v 22 disciplinah, v največih pa bosta zastopani Nemčija (18) in Velika Britanija (17).

Glavni slovenski adut bo že 36-letni Rajko Hrvat v lahkem enojcu, ki je na Bledu že nastopil na dveh velikih tekmovanjih: na SP 2011 je osvojil 12. mesto, v svetovnem pokalu 2015 je bil drugi. Po dve kolajni je doslej osvojil na EP (dvakrat tretji v Poznanu 2015 in Brandenburgu 2016) in SP (drugi v Aiguebelettu 2015, tretji v Račicah 2022), petkrat pa je bil tudi na zmagovalnih stopničkah v svetovnem pokalu, nazadnje drugi lani v Beogradu. Lani je začel tudi sodelovati z novim trenerjem Anžetom Blažičem, za nameček so mu na zvezi omogočili več priprav kot doslej (med drugim je bil po novem letu kar 17 dni na treningu v Sevilli) in oboje se je izkazalo za zadetek v polno. Izolan je na začetku tega meseca zmagal na tekmi za svetovni pokal v Zagrebu, kar je bila njegova druga v karieri in prva po letu 2016 v Vareseju.

Fantastična popotnica za Bled

Ker vesla v neolimpijskem razredu, bo zanj EP na Bledu vrhunec sezone, morebiti celo kariere. »Lani sem se po sedmih letih veselil kolajne na SP, letos po sedmih zmage v svetovnem pokalu. To je fantastična popotnica za Bled in upam, da se bom kmalu veselil tudi odličja na domačem EP. Pritiska ne čutim, morda pa so ga zaradi mojih predstav začutili tekmeci v Zagrebu. Sem sicer že v letih, a še vedno v najboljših za veslanje. Tudi domači teren bo zame prednost, saj tukaj poznam vse razmere, vsak vodni tok in vsak veter. Vseeno ne bi želel ničesar konkretno napovedovati, saj sem se pri tem že večkrat opekel. Če bom odveslal tako dobro kot v Zagrebu, zagotovo tudi uspeh ne bo izostal,« je prepričan Rajko Hrvat, ki je po poklicu ekonomist, vendar se v tem poslu po koncu kariere ne vidi.

Zaradi bolezni, ki na srečo ni bila hujše oblike, je moral 24-letni Filip-Matej Pfeifer v zadnjem trenutku odpovedati nastop na jezeru Jarun v Zagrebu. Lani je v Beogradu postal prvi Slovenec po Iztoku Čopu, ki se je v enojcu uvrstil v finale svetovnega pokala (6. mesto), deveti pa je bil na lanskem EP v Münchnu. »Na Bledu želim izboljšati ta dosežek in nastopiti v finalu. Ker je prvenstvo na domačih tleh, so cilji in pričakovanja še večji. Bolezen mi ni vzela preveč moči in ker sem od lani precej napredoval, sem optimist. Poznam večino tekmecev in vem, kaj me čaka. A moj glavni cilj je nastop na OI 2024 v Parizu, z letošnjega SP v Beogradu pa si bo vozovnico priveslala le najboljša deveterica. Glede na vsa testiranja in napredek se mi zdi, da sem nekje na meji, da mi lahko uspe,« meni Ljubljančan Filip-Matej Pfeifer, študent Fakultete za šport v Ljubljani (smer kineziologija, do diplome mu manjkajo le še trije izpiti) ter nekdanji dober košarkar (kariero je leta 2016 končal zaradi spora s trenerjem, ki ga je hotel kaznovati, ker se je z družino odpravil na počitnice mesec dni pred začetkom končnice državnega prvenstva) in sabljač.

Študij odnesel nekaj treninga

Mariborčana Nik Krebs in Jaka Čas, ki v istem klubu trenirata že več kot deset let, v dvojcu brez krmarja pa skupaj nastopata od 2019, prav tako razmišljata o Parizu. Na zadnjih dveh EP sta obakrat ostala brez finala (9. v Münchnu 2022, 11. v Vareseju 2021), zato 24-letni študent dentalne medicine Nik Krebs napoveduje: »Na Bledu je najin cilj uvrstitev v finale A in nato v njem čim boljši nastop. Super, da je tekma doma in to prednost morava izkoristiti. Predčasno veva, kje lahko začneva s finišem, kdaj je do konca le še deset zavesljajev in lahko greva na glavo.« V Zagrebu sta bila po zmagi v finalu B skupno sedma, zaradi študijskih obveznosti pa jima manjka še kakšen trening. A Jaka Čas, ki prav danes praznuje 23. rojstni dan,na Gorenjskem pričakuje boljši dosežek: »Po Zagrebu sva imela deset dni težkih, intenzivnih in nekoliko krajših skupnih treningov. Dokaj dobro sva uskladila zavesljaje in zdaj čutiva, da se čoln z manj truda premika hitreje in na Bledu bova naskakovala finale A. Glavni cilj sezone je SP v Beogradu, kjer bo vozovnico za Pariz dobilo najboljših enajst posadk.«

Nina Kostanjšek je bila v Zagrebu peta (njen najboljši dosežek v svetovnem pokalu), na Bledu pa bo skušala izboljšati deveto mesto z lanskega EP v Münchnu. »V Zagrebu je bil moj cilj uvrstitev v finale A, kar mi je uspelo. Zadovoljna sem bila z uvrstitvijo, precej manj pa s samo izvedbo finalne vožnje, saj sem slabo odbijala napade tekmic. Zato so bili zaostanki nekoliko večji, kot sem pričakovala. Vem, da sem sposobna veslati bolje, in upam, da bom to potrdila na Bledu, ki je moj glavni cilj sezone. Vseh tekmic ne poznam dobro, ker se konkurenca spreminja. Zato so morebitne napovedi nehvaležne, osredotočila pa se bom le nase in na čim boljše izvedbe nastopov,« pravi 29-letna Postojnčanka Nina Kostanjšek, po poklicu zobozdravnica, ki trenira v Izoli in je članica tamkajšnjega kluba Argo.