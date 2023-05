Pred zahtevnimi tremi preizkušnjami na Giru še ravninska etapa

Na kolesarski dirki po Italiji bo danes na sporedu 17. etapa, ki bo karavano popeljala od Pergine Valsugane do Caorla (195 km) ob Jadranskem morju. Slovenski as Primož Roglič bo po 16. etapi, v kateri je proti Britancu Geraintu Thomasu in Portugalcu Joau Almeidi izgubil 25 sekund, od četrtka do sobote lovil manjši zaostanek v lovu na skupno zmago.