Zakon o zaščiti živali: “Moja psička govori in jaz jo razumem”

Danes je bil v državnem zboru, kot se je izrazila poslanka Nove Slovenije Vida Čadonič Špelič, en velik dan ljubezni do živali. Skoraj pet ur in pol je trajala splošna razprava o predlogu novele zakona o zaščiti živali, ki so ga v parlamentarni postopek vložili koalicijski poslanke in poslanci. Z 51 glasovi za in 25 proti je padla odločitev, da je zakon kljub ostrim kritikam stroke primeren za nadaljnjo obravnavo.