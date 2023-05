Na festivalu je bilo letos mogoče pokušati 20 različnih jedi iz ajdovske pašte oziroma testenin – in to tako iz sušenih testenin kot tudi iz svežih, polnjenih testenin in njokov. Kuharji so jedi pripravljali v živo pred obiskovalci, tako slane kot tudi sladke – pašto namreč lahko pripravijo tudi v sladici. Na Pašta Fešti sta potekali tudi dve tekmovanji – za naj pašto 2023 se potegujejo vsi ponudniki testeninskih jedi, gre pa za glasovanje obiskovalcev. Drugo tekmovanje pa je Mlinochef in je namenjeno ekipam osnovnošolskih otrok, saj v kuhanju testenin tekmujejo otroci od 6. do 9. razreda.

Brici z zmagovalnim krožnikom

Tončka Mavrič iz Mlinotesta je povedala, da so lani tekmovanje izpeljali prvič, zaradi izjemnega odziva pa so ga letos razširili iz Vipavske doline na celotno regijo. Po predtekmovanjih so se v sobotni finale uvrstile ekipe iz osnovnih šol Alojza Gradnika Dobrovo, Kanal ob Soči in Šturje Ajdovščina. Komisija s svetovnim podprvakom v kuhanju testenin Matjažem Cotičem, kuharsko mojstrico Julijano Krapež in vodjo razvoja v Mlinotestu Matejo Tominec je najbolje ocenila ekipo iz Goriških brd, ki je skuhala jajčne rezance v omaki iz mrkndele (vrsta klobase iz krvavega mesa) in češenj.

Med obiskovalci je bilo slišati vsa narečja Slovenije, zanje pa je bilo pripravljenih kar 700 kilogramov testenin. Na stojnicah so lahko pokusili ali kupili testenine, za katere mnogi še niso slišali. Omenimo durum vretena s pestom iz smrekovih vršičkov, čemaža in kopriv ter raviole, žlahtni sir s sirovo kremo in šparglji Julijane Krapež, medtem ko je Sara Rutar pripravila pirine torteline s tartufi in bučno kremo v kolutu parmezana. Matjaž in Matija Cotič sta ponudila sirove kapelete s šparglji, hrustljavim pršutom in parmezanovo peno ter jajčne chifferi rigate z brancinom, kozicami, hrustljavimi drobtinami in albuminsko skuto. Na stojnici gostilne Theodosius so bili ravioli, špinačna rikota na maslu s pinjolami in žajbljem, na stojnici gostilne Krhne ravioli in žlahtni sir z jurčki in krotegini, gostilne in vinoteke Faladur pa jajčni široki rezanci fettucine z masleno omako, tatarjem iz rdeče postrvi, meto, jagodami, limoninim oljem in praženimi lešniki.

Kdaj so testenine kuhane?

Receptov kuharji seveda niso delili, so pa lahko obiskovalci nasvete slišali med tekmovanjem Mlinochef, ko je Matjaž Cotič tekmovalce opozarjal glede količine soli v vodi, kdaj je pašta ravno prav kuhana in da pašte nikoli ne speremo z mrzlo vodo. No, dobro je vedeti, katere testenine kdaj uporabiti: rezanci gredo dobro z bolonjsko, paradižnikovo omako ali buzaro, svedrčki sodijo k pestu in zeliščnim omakam, cevasta pašta je dobra za gratiniranje, testeninsko solato ali zelenjavno omako, majhna pašta pa za v zelenjavne mineštre. vav