»V okviru prvega stebra so države članice iz lastnih zalog Ukrajini dobavile 220.000 topniških izstrelkov različnih kalibrov in 1300 raket,« je povedal Borrell.

Izrazil je prepričanje, da bo porabljena celotna milijarda evrov iz evropskega mirovnega instrumenta (EPF), namenjena sofinanciranju teh dobav.

Dobave iz lastnih zalog so del načrta za nadaljnje dobave streliva Ukrajini, v okviru katerega so se članice EU pred dvema mesecema dogovorile, da bodo v 12 mesecih Ukrajini dobavile milijon topniških izstrelkov.

Drugi steber, ki mu bo prav tako namenjena milijarda evrov iz EPF, medtem obsega skupno naročanje topniških izstrelkov kalibra 155 milimetrov. Projektu skupnega naročanja v okviru Evropske obrambne agencije se je doslej pridružilo 24 članic EU, nedavno tudi Slovenija, in Norveška.

Visoki zunanjepolitični predstavnik unije je danes sporočil, da je osem držav potrdilo namero, da bodo skupaj naročile strelivo v okviru agencije. Obenem potekata še dva projekta skupnega naročanja, eden pod vodstvom Nemčije, drugi pa Francije, je pojasnil.

Ob tem je izrazil upanje, da bo tako članicam EU uspelo dobaviti milijon topniških izstrelkov Ukrajini v enem letu, kot so se dogovorile sredi marca.

Članice so doslej v okviru evropskega mirovnega instrumenta za sofinanciranje dobav orožja Ukrajini odobrile 5,6 milijarde evrov, trenutno pa se pogajajo še o dodatnih 500 milijonih evrov. Borrell upa, da bodo dogovor o dodatnih sredstvih, čemur nasprotuje Madžarska, dosegli še ta teden.

Velika večina ministrov je po njegovih besedah obenem podprla zvišanje zgornje meje tega instrumenta, v katerega države prispevajo neposredno in je namenjen tudi pomoči drugim državam po svetu, za 3,5 milijarde evrov. Trenutno zgornja meja sredstev za obdobje 2021-2027 znaša nekaj manj kot osem milijard evrov.

»Ta dodatna sredstva ne bodo namenjena samo Ukrajini, ampak tudi soočanju z izzivi drugod po svetu,« je poudaril Borrell.

Povedal je še, da so EU in njene članice doslej za pomoč Ukrajini in njenim državljanom na humanitarnem, finančnem, gospodarskem in vojaškem področju namenile 65 milijard evrov, od tega okoli 10 milijard vojaške pomoči.