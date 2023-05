V Sindikatu osebne asistence (SOA), ki deluje v okviru Svobodnega sindikata Slovenije, so na današnji novinarski konferenci predstavili razmere v dejavnosti, razloge za stavko in potek stavke, ki bo potekala v četrtek, 25. maja od polnoči do 22. ure. Med stavko bodo ob 11. uri pred poslopjem ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organizirali tudi enourni protestni shod, v popoldanskih urah pa bo potekala še skupščina SOA. Stavka je bola sicer napovedana že sredi aprila.

Nenad H. Vitorović, zastopnik SOA, je predstavil šest stavkovnih zahtev. Te vključujejo takojšnje zadostno financiranje dejavnosti oziroma dvig cene ure storitve, ki bo izvajalcem osebne asistence omogočalo zagotovitev dopustov in dodatkov v obsegu in višinah, ki jih kot maksimalne »upravičene stroške« priznava pravilnik o osebni asistenci, zatem sklenitev kolektivne pogodbe za dejavnost osebne asistence, sprejetje standardov in normativov dejavnosti, zagotovitev varovanja pravic in položaja osebnih asistentk in asistentov v primeru nadzora nad posameznimi izvajalci osebne asistence kot domnevnimi kršitelji, takojšnje prenehanje pritiskov ministrstva za delo na izvajalce osebne asistence in »siljenje zaposlenih k nezakonitemu evidentiranju opravljenih ur storitve prek aplikacije Osebna asistenca« ter plačilo stavke.

Vitorović: Gre za boj za staro pravdo

»Stavkovne zahteve so bolj ali manj zgolj 'boj za staro pravdo', zahtevamo zadostno financiranje dejavnosti, saj zlorabe in nepravilnosti nikakor ne morejo razložiti 25-kratnega stopnjevanja stroškov, temveč je osebna asistenca žrtev pomanjkanja dolgotrajne oskrbe,« je pojasnil Vitorović. Ob tem SOA skrbi, da bo pomanjkljivo financiranje privedlo do nadaljnjega nižanja pravic, ne samo osebnih asistentk in asistentov, ampak tudi standardov osebne asistence kot take in »upravičenj,, ki jih imajo uporabniki osebne asistence kot pomembne civilizacijske pridobitve«.

SOA vztraja, da je javni sektor najustreznejše strukturno mesto za dejavnost osebne asistence, medtem ko jih outsourcanje vodi po poti spirale navzdol. Od resornega ministra pričakujejo, da bo ustrezno mesto in vrednotenje osebne asistence zagovarjal pri ministru za finance, pri predsedniku vlade in pred celo politično javnostjo ter poskušal doseči takojšnje zadostno financiranje dejavnosti, je še povedal Vitorović.

Ministrstvo za delo si želi narediti red na področju osebne asistence

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je prejšnji teden organiziralo posvet o ureditvi področja osebne asistence. Minister Luka Mesec je v izjavi za medije po njem ocenil, da so v precejšnjem delu pogledi ministrstva, uporabnikov in izvajalcev usklajeni, ne pa še pri vseh vprašanjih. Mesec je takrat medijem pojasnil še, da so se sestali s sindikatom osebne asistence, ki je za 25. maj napovedal stavko, in se »v bistvu dogovorili glede vseh treh točk,« ki motijo sindikat, in napovedal, da se bodo še sestajali.

V predstavitvi ključnih ciljev prenove področja je minister med drugim izpostavil vzpostavitev boljšega nadzora. »Ko smo izvajali nadzore nad izvajalci, smo recimo videli, da nekateri uporabniki sploh niso vedeli, da imajo osebne asistente. Nekdo drug je bil medtem, ko je bil pisan, da je pri uporabniku kot osebni asistent, na morju, in to je bil konec koncev direktor tistega zavoda, ki je bil za to zadolžen. Tako da prva točka je, da bomo vzpostavili nadzor nad izvajanjem tega sistema,« je opisal Mesec.

Eskalacija stroškov in preveč tržno obnašanje izvajalcev

Drug problem, ki ga vidi v sedanji ureditvi, je eskalacija stroškov. Vsaj v začetku je bilo namreč po njegovih besedah zelo lahko dostopati do sredstev za osebno asistenco, posledično pa so se izdatki za to področje v petih letih z osem milijonov evrov v 2019 dvignili za 25-krat na dvesto milijonov v letošnjem letu.

Kritičen je bil tudi do nekaterih izvajalcev, ki so se začeli obnašati povsem tržno in »intenzivno iščejo stranke, lahko se obnašajo konec koncev tudi kot neke vrste akviziterji«. To bodo po njegovih besedah preprečili s tem, da bodo »zelo zaostrili kriterije za to, kdo je lahko izvajalec«, je napovedal. Obenem bodo predpisali, da so invalidi člani upravnih organov zavodov oziroma društev, ki izvajajo osebno asistenco.

Izpostavil je tudi pomanjkanje povezovanja komplementarnih storitev. Tako morda nekdo niti ne potrebuje osebnega asistenta osem ur dnevno, pač pa lahko storitev osebne asistence dopolnjuje storitev dnevnega ali večgeneracijskega centra. Opozoril je tudi, da v aktualnem zakonu ni bilo jasne opredelitve, kaj je aktivnost, pri kateri invalidi potrebujejo pomoč, in napovedal, da bodo možnost izvajanja osebne asistence omejili na enega družinskega člana. Ostali asistenti ne bi bili družinski člani, saj, kot pravi, »ta storitev ne sme družbeno deaktivirati cele družine«.

Mesec je povedal še, da so na posvet povabili različne organizacije, a so omejili število predstavnikov iz posamezne organizacije. Vabljeni so bili tudi člani gibanja Nediskriminacija, ki so še pred posvetom v sporočilu za medije Mesca pozivali k odstopu, saj jih je zmotilo, da je bil posvet zaprt za medije. A Mesec je po posvetu dejal, da je bilo v dvorani »slišati vse drugo in v povsem v nasprotni smeri, se pravi pač pohvale ministrski ekipi, in nihče niti približno ni nakazoval v smer, da bi mi na tem področju delali karkoli narobe«.