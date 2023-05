Po nedeljskem porazu s Slovaško je slovenska hokejska reprezentanca končala svojo letošnjo pot v elitni diviziji. Lahko bi rekli, še enkrat več, kajti v dosedanjih desetih nastopih med elito so se v njej obdržali le dvakrat, ob svojem prvem nastopu leta 2002 na Švedskem in tri leta pozneje v Avstriji. Čeprav želje, volje, borbenosti in tudi dobrih iger izbrancem selektorja Matjaža Kopitarja ne moremo očitati, je izkupiček takšen, kakršen pač je. Na koncu je to neuspeh.

Robar: Nadigrali so nas le Švicarji

»Kot ekipa smo delovali zelo dobro, toda na takšni ravni igranja za obstanek med najboljšimi potrebuješ tudi kanček sreče. Res je, da si jo moraš zaslužiti, ampak za Rigo to ne velja. Pravzaprav so nas nadigrali le Švicarji, proti Kanadi in Češki smo bili dobršen del tekme enakovredni, toda na koncu se je vseeno pokazalo realno razmerje moči. Škoda za tekmo z Norveško in nepriznani zadetek, ko so sodniki dosodili prekršek Mašiča. Menim, da je bila to mejna situacija, in če bi zadetek obveljal, bi lahko prišli do tako želene točke, morda celo do česa več. Tudi proti Latviji in Slovaški smo bili obakrat blizu. Obakrat bi si zaslužili vsaj točko, saj je bila igra res dobra, a kaj, ko se ni izšlo,« je tekme svojih lanskoletnih soigralcev na svetovnem prvenstvu v Ljubljani videl Mitja Robar, ki je tudi sam sedemkrat igral v elitni diviziji ter bil tudi udeleženec olimpijskih iger v Sočiju in Pjongčangu.

Ob nekaterih individualnih napakah, ki so jih nasprotniki spremenili v zadetke, je bila v Rigi največja težava slovenske reprezentance igra z igralcem več oziroma manj. »Predvsem na tekmah, kot je bila z Norveško, je treba izkoristiti igralca več. To je v sodobnem hokeju pogosto odločilno. Žal smo bili v tem elementu igre neuspešni, prav tako pa smo prejeli preveč zadetkov z igralcem manj. Dobro, lahko je biti pameten, ko gledaš s strani, a ko si na ledu in so noge težke, je vsake zamujene pol sekunde že lahko usodno. Vem, da so se fantje trudili po najboljših močeh, ampak boljše reprezentance to realizirajo. Na tej ravni je to nujno potrebno,« je prepričan 40-letni Mariborčan, ki meni, da bi bili z Anžetom Kopitarjem bližje obstanku med elito. »Vsekakor moramo njegovo odločitev spoštovati, toda če se pogovarjamo hipotetično, bi glede na to, kako so fantje igrali, prav on lahko bil tisti, ki bi s svojim znanjem in kakovostjo v ključnih trenutkih tehtnico prevesil na našo stran.«

Polsovili se bodonekateri nosilci igre

Samo vprašanje časa je, kdaj se bodo od reprezentančnega dresa poslovili še nekateri nosilci igre, kajti težko je pričakovati, da bodo svoje reprezentančne kariere podaljševali v nedogled. »Lahko pričakujemo menjavo generacije in verjetno se bo nekaj igralcev dejansko poslovilo od reprezentance, da bodo lahko podaljšali svoje klubske kariere, od katerih vendarle živijo. Dejstvo je, da imamo veliko generacijsko luknjo, predvsem imam v mislih igralce, ki bi bili danes stari okrog 25 let. Zakaj je to tega prišlo, je predolga tema, vendar bomo morali narediti načrt, kako naprej. Imamo nekaj nadarjenih igralcev, ki so še premladi, da bi lahko nosili breme v članski reprezentanci. Predvsem bomo morali poskrbeti, da talenti ne bodo prenehali z igranjem hokeja, kot je bilo v zadnjih letih. Dobro je, da zdaj Olimpija igra v ICEHL, ki je za mlajše igralce lahko dober poligon za njihov razvoj. Idealno bi bilo, če bi v njej igrale še Jesenice,« eno od rešitev vidi Robar.

Glede na to, da se obeta generacijska menjava, se kaj lahko zgodi, da bo Slovenija kar nekaj let igrala v diviziji I. »Normalno je, da se v reprezentanci ne bodo nikomur od starejših igralcev odrekli, saj so potrebni že zato, da mlajšim pokažejo našo identiteto in jim olajšajo prehod v člansko ekipo. Čim prej moramo videti, kdo od mlajših igralcev ima potencial, kdo od njih je tisti, ki bi lahko naredil razliko. Do menjave generacije mora priti načrtno in ne glede na pričakovanja javnosti, ki so vedno visoka, ne sme pa biti rezultatskega pritiska. Toda po drugi strani vemo, kakšne so razmere v slovenskem hokeju, saj se skorajda nihče več ne spomni, kdaj je bila zgrajena zadnja hokejska dvorana.«