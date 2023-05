Nove cene bodo veljale do 5. junija, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Za 50 litrov 95-oktanskega bencina bodo vozniki odšteli 69,10 evra. Če cen ne bi regulirali in potrošnikov ne bi oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po ocenah ministrstva potrošnik plačal 71,5 evra, kar pomeni, da pri 50-litrskem rezervoarju privarčuje 2,4 evra. Pri 50-litrskem rezervoarju dizla, kar bo v 14-dnevnem obdobju naneslo 71,30 evra, pa bo potrošnik privarčeval 2,55 evra, so zapisali.

Za liter kurilnega olja bo v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,010 evra na liter. Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako brez prevoza plačal 1010 evrov. Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in bi upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, bi bilo treba odšteti okoli 1,108 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1108 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 98 evrov, so izračunali na ministrstvu.

Cene bencina in dizla na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje. Marže trgovcev so ob tem v skladu z vladno uredbo omejene.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci določajo sami.