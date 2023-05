Po ruskih napadih v ukrajinski regiji Dnipropetrovsk več ranjenih

Rusija je danes ponoči z brezpilotnimi letali in manevrirnimi raketami napadla regijo Dnipropetrovsk na vzhodu Ukrajine. Ranjenih je bilo najmanj osem ljudi, od katerih so morali tri odpeljati v bolnišnico, je sporočil guverner regije Sergij Lisak in dodal, da je ukrajinska zračna obramba sestrelila 20 brezpilotnih letal in štiri rakete.