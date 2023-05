Sliko Gerharda Richterja pri Sotheby's prodali za 21,8 milijona dolarjev

Na eni od vsakoletnih spomladanskih dražb pri Sotheby's v New Yorku so minuli konec tedna za 21,8 milijona dolarjev (skoraj 20 milijonov evrov) prodali sliko 4096 barv nemškega slikarja Gerharda Richterja. To je njegovo zadnje delo iz iskane serije barvnih plošč iz leta 1974. Navdihnila je tudi njegovo veličastno okno v kölnski katedrali.