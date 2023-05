Od ekonomije do F-16

Skupina G7, ki so ji včasih rekli družba sedmih gospodarsko najrazvitejših držav na svetu, zdaj pa k temu dodajajo še demokratičnih ali zahodnoliberalnih, da se ločijo od Kitajske in še koga, je na vrhu v Hirošimi pokazala, kako zelo se je od prednostno ekonomskega foruma spremenila v politično združenje Zahoda ali vsaj njegovega ožjega jedra. Ko je G7 v 90. letih denimo v znamenje spodbude reformam v svoje vrste sprejel Jelcinovo Rusijo, te države ni bilo zraven, kadar se je govorilo o ekonomskih temah, ki so bile prevladujoče, tako da so novi skupini neformalno rekli kar G7+1. Sporočilo je bilo jasno – prvi kriterij je gospodarski.