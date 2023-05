Voditelji G7 so v sklepni izjavi ponovili odločno pomoč pri zagotavljanju diplomatske, finančne, človekoljubne in vojaške pomoči Ukrajini in zagotovili »odločenost za vnovično vzpostavitev miru v Ukrajini in podporo svobodnemu mednarodnemu redu, temelječemu na vladavini prava«.

Zelenski pa je medtem na Telegramu zapisal, da »dokler bodo ruski zavojevalci na naši zemlji, nihče ne bo sedel za pogajalsko mizo z Rusijo«. Svet ima po njegovem prepričanju dovolj moči, da Rusijo korak za korakom prisili k obnovitvi miru, Ukrajina pa mu je ponudila mirovno formulo.

»Mirovno formulo smo razvili tako, da je vsaka njena točka podprta z resolucijami Združenih narodov. Da lahko vsakdo na svetu izbere cilj, ki ga lahko pomaga uresničiti. Od Japonske do arabskih držav, od Evrope do Latinske Amerike, najdemo podporo formuli za mir. In to delo nadaljujemo,« je še zapisal Zelenski.