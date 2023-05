V Kijevu odbili nov napad brezpilotnih letalnikov

Ukrajinska zračna obramba je nad ukrajinsko prestolnico ponoči sestrelila več brezpilotnih bojnih letalnikov, so danes sporočile ukrajinske oblasti in opozorile, da gre za že enajsti ruski zračni napad na Kijev od začetka maja. Padajoči ostanki so poškodovali dve stanovanjski hiši, avtomobile in ceste, poroča nemška tiskovna agencija dpa.