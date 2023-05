Ganljiv pogreb izbrisanega brezdomca

V Ljubljani so pokopali izbrisanega Zorana Tešanovića, ki je pozimi umrl v požaru bivalne prikolice v Stegnah. Pogreba so se udeležili pravniki, predstavniki nevladnih organizacij in umetniki. Tešanovićev grob je ugleden, vendar anonimen. Njegov primer je opomnik, da država še ni uredila položaja vseh izbrisanih.