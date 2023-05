Skupaj z Robertom Kohlerjem, vodjem društva Mi vemo, ki je svoja gimnazijska leta preživel v internatu Ettal, ki ga je vodil benediktinski samostan in kjer so desetletja tako fizično kot spolno zlorabljali gojence, so organizirali kolesarsko romanje žrtev cerkvenih spolnih zlorab iz Münchna v Rim, kjer jih je ta teden sprejel tudi papež Frančišek. Vsi omenjeni so namreč prepričani, da se cerkev še ni primerno soočila s to temno stranjo svoje bližnje preteklosti, zato zahtevajo, da storilce kaznuje in zagotovi, da se zlorabe ne bodo mogle več zgoditi, papeža pa so spomnili na njegove obljube v zvezi s tem, ki jih še ni izpolnil.