Organizatorji so zaradi slabega vremena dvakrat skrajšali današnjo alpsko etapo. Najprej v ponedeljek, ko so odrezali vrh prelaza Veliki sveti Bernard, nato pa še danes, ko so omejeni vzpon v celoti odpovedali in start postavili tik pred začetek klanca na Croix de Coeur (15,4 km/8,8 %).

Še pred tem se je karavana poklonila v spomin 25-letnemu Špancu Arturu Gravalosu, članu ekipe Eolo-Kometa, ki je izgubil življenje po dolgotrajnem boju s tumorjem na možganih.

Takoj po začetku etape je bil že na prvi vzpon ritem zelo močan, zbežala pa je skupina petih ubežnikov, medtem ko med favoriti ni prišlo do napadov. Težave je predstavljal tudi spust po mokrih alpskih cestah s prvega klanca, razlika do ubežnikov pa je zaradi previdne glavnine narasla na štiri minute.

Pred vzponom do Crans Montane (13,1 km/7,2 %) je bila prednost ubežnikov okoli tri minute, na zaključnem klancu pa je agresivno dirkal predvsem Francoz Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Večkrat je poskusil za sabo pustiti Ekvadorca Jeffersona Cepedo (EF Education-EasyPost) in Rubia, a mu to ni uspelo.

Tudi Cepeda je večkrat napadel, a se ni otresel tekmecev, v zaključku pa je posledično Rubio ohranil največ moči in ciljno črto prečkal pred Pinotom in Cepedo.

Za Rubia je bila to druga zmaga v karieri. Obe je dobil letos, potem ko je bil najboljši še v gorski etapi na dirki po Združenih arabskih emiratih.

Med favoriti za skupno zmago prave akcije ni bilo. Moštvo Ineos Grendiers je narekovalo dovolj močan ritem, da napadov ni bilo. Tudi Roglič je v lovu na rožnato majico še hranil moči in v zaključku ves čas tesno sledil Britancu Geraintu Thomasu (Ineos Grendiers). Ta je na koncu pretegnil noge, a se ni otresel nikogar od najboljših v skupnem seštevku.

Triintridesetletni Kisovčan je bil v skupini okoli 20 kolesarjev ves čas obdan z dvema moštvenima kolegoma, tudi Ineos pa je bil zelo močan in dokazal, zakaj je trenutno najboljša ekipa na Giru.

Med posamezniki je Thomas ohranil dve sekundi naskoka pred Rogličem, medtem ko Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates) še naprej zaostaja 22 sekund.

V soboto bo na sporedu 14. etapa od Sierra do Cassano Magnaga (194 km). Kolesarji bodo morali premagati en zahteven prelaz na Simplon (20,2 km/6,5 %), po vrhu pa bo do cilja še 138 km. Zaradi tega ni pričakovati sprememb v skupnem seštevku.