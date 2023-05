Maša Mertelj, Matic Vrabič in Eva Gusel iz biroja Mertelj Vrabič Arhitekti ter Anja Vidic in Jure Grohar iz biroja Vidic Grohar Arhitekti so svoj projekt naslovili +/- 1 °C: V iskanju dobro uglašene arhitekture, z nagovorom pa je paviljon odprla ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Arhitekti so po njenih besedah opravili izjemno delo in izpostavili aktualno problematiko, pri čemer so ostali zvesti svojemu avtorskemu jeziku. Kot je dejala, se s problematiko, ki jo naslavljajo, srečuje tudi Slovenija, obenem pa se povezuje s temo letošnjega bienala Laboratorij prihodnosti, ki si jo je zamislila kuratorka Lesley Lokko.

»Pravičen prehod in uporaba gradbenih materialov, razmišljanje o trajnostni arhitekturi je nekaj, kar moramo ponotranjiti vsi na vseh področjih, ne le znotraj arhitekture, ampak tudi znotraj državnih politik, odločevalci in vsak kot posameznik, ki se s tem ukvarja. Moramo se vprašati, kaj je tisto, kar nas lahko nauči iz zgodovine in kaj so tiste stvari, ki nas peljejo v prihodnosti,« je med drugim dejala ministrica ter izpostavila še pomembnost sodelovanja Slovenije na tako pomembni mednarodni razstavi.

Skupina arhitektov je paviljon zasnovala okrog vprašanja ekologije v arhitekturi. Ta je v preteklosti že bila del arhitekture, kasneje pa so se arhitekti zatekli k tehničnim, inženirskim rešitvam, kot so toplotne črpalke, rekuperacija, tehnologija ničenergijskih hiš in podobno. Po besedah Eve Gusel se je izgubil premislek, kako ekologijo naslavljati skozi dejansko arhitekturo in arhitekturni koncept.

»Naš paviljon raziskuje ravno to vprašanje - kako se je mogoče ponovno odzivati na ekološka vprašanja skozi arhitekturni koncept, skozi dejansko gradnjo, skozi zasnovo prostorov,« je povedala arhitektka. Pri tem so se ozrli v preteklost, k t.i. vernakularni arhitekturi prejšnjih stoletij, a kot je pojasnila komisarka slovenske predstavitve Maja Vardjan, pri tem ne gre za nostalgijo, temveč za prikaz znanj iz preteklosti.

Paviljon bo na ogled ves čas trajanja bienala, ki se bo sklenil 26. novembra.