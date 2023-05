Borut Pahor je v svojem odzivu na družbenem omrežju Facebook spomnil, da je prejšnja vlada Janeza Janše maja lani sklep o razglasitvi nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja sprejela v času, ko je opravljala le še tekoče posle, in ne da bi pred tem za tako odločitev oblikovala širšo javno podporo in razumevanje zanj. Zato se takrat tudi ni odzval s kakšno posebno izjavo, spomenico ali dogodkom, je pa razloge in potrebo za tak dan spomina že dolgo čutil, zato je odločitev takratne vlade sprejel z odobravanjem, je zapisal.

Tudi nedavna odločitev vlade Roberta Goloba o preklicu sklepa prejšnje vlade po navedbah Pahorja ni bila predhodno javno obravnavana, prav tako zanjo ni bila oblikovala potrebna javna podpora. »Toda dejstvo, da je podobno ravnala tudi vlada premierja Janše pred letom dni, v nobenem smislu ne opravičuje tega neprimernega in nesprejemljivega ravnanja vlade premierja Goloba,« je zapisal.

Pahor: Žrtve komunističnega nasilja so nesporno bile

Pahor opozarja, da so žrtve komunističnega nasilja nesporno bile, po zadnji odločitvi vlade pa zanje spet nimamo nacionalnega dneva spomina. »To ni samo slabo in narobe, temveč je v luči drugih odločitev te vlade (ukinitev oziroma pridružitev muzeja osamosvojitve) zaskrbljujoče,« je opozoril.

Vse omenjene odločitve po oceni bivšega predsednika hitro in nepotrebno trgajo družbeno soglasje, ki je bilo vzpostavljeno v zadnjih 15 letih »glede primernega političnega govora in ravnanja glede naše polpretekle zgodovine, ki je dosegla intelektualni in politični vrh z izjavo SAZU Slovenska sprava«.

»Zdi se, da se vračamo v čase, ko sta se glede teh vprašanj konfliktno soočali dve resnici, z vsemi alternativnimi dejstvi vred. Težava je, da vse skupaj deluje zelo izključujoče, in ne ponuja, niti si ne želi zbliževanja in razumnega dogovora. Kot državljan čutim potrebo opozoriti, da nas tako obnašanje pelje nazaj, v splošno družbeno razpoloženje, ki bo hromilo našo sposobnost za ukvarjanje s stvarmi aktualnega in prihodnjega časa,« opozarja.

Kljub vsemu Pahor meni, da je ob potrebni politični volji še čas, »da se ta negativna spirala ustavi in prevladata zadržanost in modrost, zlasti pa privrženost resnici in pravici«.