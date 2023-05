Več kot dva tedna po strmoglavljenju letala naj bi v amazonski džungli na jugu Kolumbije našli žive tri otroke, stare trinajst, devet in štiri leta, nesrečo pa naj bi preživel tudi enajstmesečni dojenček. »Veselje za državo,« je novico s tvitom pospremil kolumbijski predsednik Gustavo Petro. Po njegovih navedbah je vojska v naporni iskalni akciji našla otroke, pogrešane vse od 1. maja, ko so v strmoglavljenju umrli trije odrasli, med njimi pilot in mama otrok. Njihova trupla so našli v začetku tega tedna. Zmeda je nastala, ko kolumbijska vojska teh navedb ni potrdila, vir iz ministrstva za obrambo pa je za lokalne medije novico zanikal. Tudi iz podjetja Avianline Charters, lastnika strmoglavljenega letala, so sporočili, da je eden od njihovih pilotov na območju iskanja izvedel, da so otroke našli in da jih »s čolnom prevažajo po reki ter da so vsi živi«.

Babica: Ostanite, kjer ste

Iskanje so včeraj sicer okrepili, saj so v džungli našli improvizirano bivališče, zgrajeno iz palic in vej. Na objavljenih fotografijah je bilo med vejami na tleh videti škarje, čevlje in gumice za lase. Še pred odkritjem zavetišča so naleteli na otroško stekleničko in napol pojedene koščke sadja. Na terenu je več kot sto vojakov s slednimi psi, pa tudi lokalni staroselci. Hitrejše iskanje so jim onemogočali nevarna gosta džungla, polna divjih živali, v katerih se stebla dvigajo tudi po več deset metrov visoko, ter obilno deževje. Vojakom na tleh so pomagali kolegi v vojaških letalih in helikopterjih. Iz enega od njih so predvajali zvočno sporočilo babice otrok, naj ostanejo na mestu, da jih bodo lažje našli, je poročala tiskovna agencija AFP.

#LoÚltimo | En desarrollo de la operación humanitaria para localizar la aeronave Cessna 206, desaparecida desde el pasado 01 de mayo, en la profunda selva entre #Caquetá y #Guaviare, nuestras Fuerzas Especiales mantienen la búsqueda de los siete ocupantes. (1)#SiempreFirmespic.twitter.com/Id4X6nIEwc — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) May 15, 2023

Pristojne oblasti zaenkrat še niso sporočile vzroka strmoglavljenja, bi pa naj nekaj minut pred nesrečo pilot poročal o težavah z motorjem. Kmalu zatem je cesna izginila z radarjev.