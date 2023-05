Ackermann zmagovalec 11. etape, Roglič padel

Nemec Pascal Ackermann (UAE Team Emirates) je zmagovalec 11. etape kolesarske dirke po Italiji, potem ko je bil najboljši po sprintu glavnine. Slovenski as Primož Roglič je v drugem delu etape padel, a jo dobro odnesel in etapo od Camaioreja do Tortone (219 km) končal v času glavnine.