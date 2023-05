Trenutno gradbena dela potekajo na več lokacijah, na primer na odsekih med Mariborom in Šentiljem in med Brezovico ter Borovnico. Obnavljajo se železniške postaje Pragersko, Šentjur in Zagorje, obenem pa tečejo priprave na začetek obnov v Ponikvi, Lazah, Litiji, Novi Gorici, Sevnici, Krškem in na Jesenicah, je v današnji izjavi medijem nanizal vodja sektorja za investicije v železnice na Direkciji RS za infrastrukturo Dejan Jurkovič.

Direkcija, ki skrbi za nadgradnjo, obnovo in vzdrževanje 1207,7 kilometra javne železniške infrastrukture, bo letos za investicije, umeščanje projektov v prostor in zbiranje projektne dokumentacije namenila 400 milijonov evrov. Po Jurkovičevih pojasnilih se poskuša s trenutnim investicijskim ciklom nadoknaditi primanjkljaj vlaganj v železniško infrastrukturo iz preteklosti. Vsi deležniki si po njegovih besedah prizadevajo, da bi bilo ovir in posledičnih zamud vlakov čim manj, ob čemer pa je »dejstvo, da se temu v celoti ne da izogniti«.

Nove zamude bo prinesla tudi nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Prvi del tega projekta je rekonstrukcija nadvoza čez Dunajsko cesto, ki je stekla s pripravljalnimi deli. Dela na sami postaji pa se bodo začela izvajati sredi leta ter bodo trajala dve do tri leta.

Vse več kraje kablov na progah

Direktor podjetja SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc je pojasnil, da trenutna investicijska dela ne vplivajo samo na vožnjo vlakov, temveč tudi na izvajanje vzdrževalnih del, ki jih morajo zagotavljati na vseh ostalih progah, ki niso del nadgradnje. Zaradi tega se nekatera dela podvajajo.

Zato izvajajo ukrepe združevanja investicijskih zapor z rednimi zaporami za potrebe vzdrževanja, prilagajajo vozne rede vlakov in izvajajo nadomestne avtobusne prevoze, je izpostavil in med drugim opozoril še na posledice izrednih dogodkov, kot je v zadnjem času kraja kablov na progah. »Odtujitve, ki jih izvajajo v nočnem času, povzročajo bistvene ovire v železniškem prometu, vožnjo vlakov pod posebnimi protokoli in temu primerno dodatno nezadovoljstvo ter zamude. V lanskem letu smo imeli 62 odtujitev kablov, letos že enajst,« je podčrtal.

Da so vlaganja na železniški infrastrukturi, čeprav prinašajo izzive, nujna, pa je poudarila tudi direktorica družbe SŽ-Potniški promet Darja Kocjan. Kot je dejala, gredo trenutno njihova prizadevanja v smer obveščanja potnikov, da imajo ti kljub zamudam »vsaj predvidljiv čas potovanja«, izvajajo pa tudi združevanja vlakov in zagotavljajo že omenjene nadomestne prevoze. Ob tem je dodala, da lahko na področju obveščanja »vsekakor vsi skupaj naredimo še več«, pri čemer je kot primer tega navedla postavitev digitalnih tabel na postajališčih.

Poleg predvidenih zamud, ki jih objavljajo na spletni strani, in brezplačne telefonske številke informacij za potnike so po novem uvedli še zemljevid, na katerem je grafično prikazano, kje se nahajajo vlaki in kakšne so predvidene zamude. Da bi bilo potnikom še lažje spremljati dnevno dogajanje, pa nameravajo, tako Kocjan, do poletja ta grafični prikaz še izboljšati.

Zaradi povečevanja potnikov bo treba na krajših razdaljah stati

Glede uvedbe nove vseslovenske vozovnice za potniški promet, ki bo v Sloveniji na voljo od 1. junija, z njo pa bo mogoče za 70 evrov mesečno ali 560 evrov letno uporabljati ves linijski potniški promet v državi z izjemo mestnega, je dejala, da pričakujejo dodaten priliv potnikov, učinke tega pa naj bi občutili predvsem v jesenskem času. Čeprav so vsakega novega potnika po njenih besedah veseli, pa jih v prihodnje v zvezi s tem čakajo novi izzivi. Eden izmed njih je že sedaj precejšnja napolnjenost vlakov v času prometnih konic.

»Prilagajali se bomo sproti. Kolikor bomo zmogli, bomo povečevali kapacitete, ni pa to možno na vseh progah. Žal tam ne bomo mogli iti toliko nasproti potnikom,« je izpostavila Kocjanova in dodala, da bo zaradi trenda povečevanja potnikov na vlakih pri nas vedno pogostejša praksa ta, da bodo potniki na krajših razdaljah stali. »Verjamem pa, da bomo na daljše razdalje zagotovo naredili vse, da bodo potniki sedeli,« je še pristavila.

V lanskem letu se je s Slovenskimi železnicami pripeljalo skoraj 15 milijonov potnikov, ta številka pa letos raste še naprej, saj se je v prvih treh mesecih število potnikov povečalo za 14 odstotkov.