Največ težav so gasilcem na terenu povzročali meteorna voda, ki je zalila več objektov, in plazovi, ki so se utrgali na več mestih. V Ormožu je v soboto zvečer zaradi obilnih padavin potok prestopil bregove ter ogrozil deset stanovanjskih objektov, dve gospodarski poslopji in cestno infrastrukturo. Gasilci so s protipoplavnimi vrečami zajezili in preusmerili tok vode, navaja uprava za zaščito in reševanje. Težave z meteorno vodo so imeli tudi na Ptuju, kjer je voda zalila kletne prostore nekaj stanovanjskih hiš ter prireditveni objekt na Muzejskem trgu. Gasilci so rešili voznika, ki je v naselju Grajena zapeljal v podvoz, ki ga je zalila voda.

V nedeljo so neurja povzročila več izpadov električne energije. Na območju Podgorja pri Kamniku je bilo brez elektrike več tovarn, med njimi tudi podjetje, ki vzreja približno 100.000 piščancev. V popoldanskih urah je brez električne energije ostalo tudi okoli 2000 odjemalcev na območju Lavrice in Škofljice. V občini Grad so gasilci s cest odstranili štiri podrta drevesa, ki so poškodovala tudi obcestno ograjo. V Mariboru so gasilci devetkrat posredovali, ker je voda zalila kleti, ter pomagali pri prekrivanju strehe in saniranju vodnega zajetja.

Med neurjem se je sprožilo tudi več plazov, od katerih eden huje ogroža hišo, zato so ga gasilci delno sanirali in prekrili s folijo, prebivalce pa so evakuirali. V Rušah se je zaradi razmočenega terena na Kurirski poti sprožil plaz, ki ogroža delavnico ob stanovanjski hiši, zaprta je tudi cesta. V Pesnici je voda ogrožala dva objekta, v enem primeru je meteorna voda zalila kletne prostore, v občini Hoče - Slivnica pa so morali trikrat črpati vodo iz zalitih kleti ter enkrat s tehničnim posredovanjem preprečiti nadaljnji vdor meteorne vode v objekt.

V Podovi so gasilci s folijo začasno prekrili streho objekta, v Račah pa s hitrim posredovanjem onemogočili vdor meteorne vode v športno dvorano tamkajšnje osnovne šole. Zaradi nevarnosti plazov so morali posredovati tudi v Zgornji Bistrici in Zgornji Polskavi, v Jablancah je spodjedlo del cestišča, v Voličini pa so pomagali pri sanaciji plazu, ki ogroža hišo.

V Dalmaciji obilne padavine povzročajo težave

Močno deževje je v nedeljo zajelo tudi del Hrvaške, najhuje je bilo na severu Dalmacije, kjer so morali zaradi poplavljanja rek gorski reševalci evakuirati nekatere prebivalce Obrovca in Gračca. V Obrovcu je Zrmanja prestopila protipoplavno ograjo, v občini Gračac pa je bregove prestopila reka Otuča. Tamkajšnje razmere se po informacijah štaba civilne zaščite zadrske županije umirjajo, gasilci pa še vedno izčrpavajo vodo iz poplavljenih zgradb in pomagajo prebivalcem.

Gladina Zrmanje v Obrovcu po drugi strani še vedno narašča in je že presegla najvišjo izmerjeno raven v zgodovini. Poplavljeni so tudi staro mestno jedro Obrovca, občinska zgradba, posamezni poslovni prostori in nekaj cest. Zaradi poplav so v nekaterih delih Hrvaške že razglasili izredne razmere.