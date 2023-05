V ligi NBA so ostali samo še štirje. Zadnji so si mesto v konferenčnem finalu priigrali košarkarji Bostona, ki so na odločilni sedmi tekmi drugega kroga na Vzhodu s 112:88 porazili Philadelphio. Polfinalna para sta ista, kot sta bila leta 2020 v mehurčku v Orlandu, ko so mnogi strokovnjaki poudarjali, da vse skupaj ni prikaz realnega stanja moči moštev. Na Vzhodu se bosta za mesto v velikem finalu udarila Boston in Miami, na Zahodu pa Denver in LA Lakers.

Junak uspeha Bostona, ki je v seriji že zaostajal z 2:3 v zmagah, je bil Jayson Tatum, ki je dosegel kar 51 točk in s tem postavil strelski rekord na sedmih tekmah v končnici v zgodovini lige. Točkovnemu izkupičku je dodal še 13 skokov in pet asistenc. »Bilo je kot v filmu. V odličnem filmu, ko se samo udobno namestiš na kavč, vzameš pokovko in uživaš,« je soigralčevo predstavo opisal Marcus Smart. Po izredno slabi igri na šesti tekmi je Tatum na sedmi prikazal eno najboljših v bogati zgodovini Bostona. Sodeloval je pri kar 62 točkah svojega moštva. »Izredno sem se veselil te tekme in komaj čakal, da se začne. Katastrofalna predstava na šesti tekmi me ni potrla, še več, motivirala me je. Rekel sem si, da slabše več ne more biti in da moram dokazati, da to ni moj pravi obraz. Sliši se noro, a za šesto tekmo sem bil preveč osredotočen. Posledično je prišla napetost in premišljevanje o vsaki potezi, ki sem jo naredil. Naložil sem si prevelik pritisk zaradi pomembnosti tekme. Tokrat sem se sprostil, pogovarjal s soigralci, se šalil, poslušal glasbo. Izključil sem vse govorice okoli mene in se zabaval. Na koncu dneva je košarka zabava in na to se moram večkrat spomniti,« je pojasnjeval Jayson Tatum.

Precej bolj turobno vzdušje je bilo pri Philadelphii, ki je že tretjo sezono zapored izpadla v drugem krogu končnice. Povsem sta zatajila glavna zvezdnika Joel Embiid (15 točk, osem skokov), ki je pred kratkim postal najkoristnejši igralec (MVP) rednega dela sezone, in James Harden (devet točk, sedem asistenc). »Za nami je odlična sezona, a ta poraz, razumljivo, vse skupaj precej pokvari. Razočaran sem. Močno razočaran. Prepričan sem bil, da imamo moštvo, ki lahko osvoji naslov prvaka. Prepričan. A tudi ta izkušnja nam bo prišla prav v prihodnosti,« je misli strnil trener Philadelphie Doc Rivers, ki ima pogodbo s klubom še za dve sezoni. Zagotovo ostaja tudi Joel Embiid, ki je kljub izpadu hvalil Riversa, medtem ko James Harden ni želel govoriti o svojem statusu. Poleti ima namreč možnost, da še za eno sezono ostane v klubu ali pa postane prost igralec in išče priložnost v novem okolju. Bojda je v igri tudi povratek v Houston, kjer je v preteklosti že igral.