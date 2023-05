Vsega je kriva mati Natura

Ne čakaj pomladi v maju, dragi Ježek Fran Milčinski, kajti maj te bo utopil. Tu na vzhodni strani smo utapljanja sicer vajeni, ampak po navadi ga prakticiramo s špricerji. Šluk vina in vse je v redu, težave spolzijo po grlu kot mala malica. To zdaj, to z navadno vodo, po vrhu še mehko in brez mehurčkov, kar tako ulito z neba, ni del naših tradicionalnih navad. Ni. Od tradicionalnih navad pa se mi resnično nismo pripravljeni ločiti, zato bi se radi pritožili vrhovnim poveljnikom, naj čim prej spravijo stvari v red.