Kdo ima prav o Titu?

Nekaj mi ni jasno. Kako je mogoče, da se je od enega največjih vojnih zločincev 20. stoletja, Josipa Broza Tita (te besede je v sobotni oddaji Utrip na RTV Slovenija izrekel novodobni zgodovinar in raziskovalni novinar Jože Možina), dne 8. maja 1980 v Beogradu poslovilo kar 208 delegacij iz 126 držav? Je res mogoče, da so se takratni kralji, princi, predsedniki držav in vlad tistega dne v svoji nevednosti poslovili od vojnega zločinca, ne pa od enega najbolj cenjenih državnikov tistega časa?