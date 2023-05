Predstavniki sodnikov in tožilcev, ki so se doslej z vladno stranjo sestajali ločeno, so se danes sestali na skupnem srečanju. Vodja posvetovalne skupine za odpravo plačnih nesorazmerij pri vrhovnem državnem tožilstvu Mirjam Kline je za STA pojasnila, da so bili predvsem zadovoljni, da jih je ministrstvo povabilo na sestanek istočasno s sodniki, za kar so si prizadevali že dlje časa. Tožilci so namreč na preteklih srečanjih večkrat izrazili pričakovanje, da jih vlada pri odpravi plačnih nesorazmerij obravnavala enako kot sodnike.

Na današnjem skupnem sestanku so tako usklajevali stališča oziroma poglede na uvrstitve v plačne razrede. »Menimo, da je poslan predlog prenizek predvsem v izhodiščnih stopnjah, za kolege, ki šele vstopajo v državnotožilsko organizacijo. Prenizek pa se nam zdi tudi predlagan odstotek za dodatek za nezdružljivost,« je pojasnila Klinetova. V državnotožilski organizaciji po njenih besedah menijo, da bodo lahko svoja pričakovanja in predloge ministrstva za javno upravo zbližali.

Vodja posvetovalne skupine za izboljšanje položaja sodnikov, ki je sestavljena iz predstavnikov Slovenskega sodniškega društva, Sodnega sveta in predstavnikov sodišč, Andrej Ekart pa je ocenil, da so današnji pogovori potekali v konstruktivnem duhu, a še niso zaključeni. »Na osnovi današnjih usklajevanj bo ministrstvo za javno upravo pripravilo dopolnjen predlog bodoče ureditve plačnega položaja sodnikov, ki ga bomo po prejemu proučili,« je napovedal.

Kdaj se bodo sestali naslednjič, se še niso dogovorili. Pričakujejo pa, da se bodo o rešitvah dogovorili do konca junija in da bodo dogovori o plačah začeli veljati z novim letom, je pojasnila Klinetova.

Predstavniki sodnikov in tožilcev se tako z vladno stranjo dogovarjajo o odpravi plačnih nesorazmerij, medtem pa ločeno potekajo še resorna pogajanja za zdravstvo in socialno varstvo. Hkrati pa vlada vodi tudi pogajanja reprezentativnih sindikatov javnega sektorja o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah.

Kmetje in vlada v sredo znova za pogajalsko mizo

Predstavniki kmetijskih organizacij in vlade pa bodo za pogajalsko mizo znova sedli v sredo dopoldne, so za STA povedali v Sindikatu kmetov Slovenije. Kmetje so že večkrat poudarili, da ne odstopajo od svojih zahtev in da so pripravljeni stopnjevati protestne aktivnosti.

Predstavniki kmetijskih organizacij in vlade so pogajanja začeli v prvih dneh aprila, ko so se med drugim dogovorili za oblikovanje delovne skupine. Pred tem je 24. marca potekal prvi protest kmetov. Sredi aprila so nato iz kmetijskih organizacij sporočili, da so pogajanja opustili, saj vlada ne izpolnjuje njihovih pričakovanj.

25. aprila so organizirali nov protestni shod, po njem pa na politični vrh naslovili zahtevi za takojšen umik uredbe o programu upravljanja območij Nature 2000 in predloga novele zakona o zaščiti živali v delu, ki se nanaša na spremembo nadzora rejnih živali. Če to ne bo izpolnjeno, bodo nadaljevali protestne aktivnosti, so napovedali.

Kmetijska ministrica Irena Šinko je ob protestu ocenila, da je dogovor s kmeti mogoč. Kot je pojasnila, je vlada predstavnikom kmetov že pred protestom poslala odgovor na njihove zahteve. Ker gre za obsežno gradivo, so po njenih besedah predlagali, da bi se na pogajanjih ponovno sešli po prvomajskih praznikih.

Glede Nature 2000 predlagajo, da bi se letos režim tam izvajal prostovoljno, glede trajnega travinja bi individualno pregledali, na katerih območjih bi lahko morda spremenili rabo, trajna travinja pa bi se nadomestilo kje drugje. Da s kmetijskim ministrstvom iščejo rešitve za postavljene zahteve kmetov, so zatrdili tudi na ministrstvu za naravne vire in prostor.