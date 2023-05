Košarkarji Cedevite Olimpije so bili pred tretjo četrtfinalno tekmo lige ABA proti FMP v težkem položaju. Po slabih predstavah v evropskem pokalu, kjer se niso uvrstili v končnico, bi izpad v prvem krogu končnice jadranskega tekmovanja pomenil katastrofalno sezono. A pritisk več kot očitno ni vplival na igralce ljubljanskega moštva. Ko je bilo najtežje in najpomembnejše, so stopili skupaj in prikazali morda celo najboljšo predstavo sezone ter v lepo napolnjenem Tivoliju vprašanje o zmagovalcu rešili praktično že ob polčasu. »Takšne želje pri igralcih v letošnji sezoni še nisem videl,« je bil vidno zadovoljen trener Olimpije Miro Alilović. Zmaji bodo zdaj z zanimanjem spremljali razplet dogodkov v seriji med Partizanom in Studentskim centrom, saj bo uspešnejši njihov tekmec v polfinalu.

Alilović izpostavlja moštveno igro

Čeprav je trener FMP Nenad Stefanović pred tekmo poudarjal, da je ves pritisk na Olimpiji in da so njegovi igralci sproščeni, je na parketu dvorane Tivoli vse skupaj delovalo ravno nasprotno. Gostitelji so bili razigrani in agresivni, gostje v krču. »Zadnji teden se nam je grozno vlekel, saj smo vsi komaj čakali, da pride tretja tekma. Zaradi predstave v Beogradu smo bili tako jezni, da bi bili pripravljeni že naslednji dan igrati 'revanšo'. Komunikacija in govorica teles na treningih sta mi vlivali samozavest, tako da sem imel resnično dober občutek,« je priznal Miro Alilović. Vse, kar pri zmajih na drugi tekmi ni delovalo, je bilo tokrat na izjemno visoki ravni. Obramba in skok sta narekovala ritem napadu, v katerem so si igralci nesebično podajali žogo in iskali najboljše možne rešitve.

»Če se navežem za trenutek še na drugo tekmo, smo igrali resnično katastrofalno v obrambi. Napetost je bila velika, prišlo je do vrenj. Tudi pri meni, kar je popolnoma neupravičeno,« se je Olimpijin trener na svoj način opravičil za neprimerne besede v eni izmed minut odmora v Beogradu, ki so jih ujele televizijske kamere in sprožile zgražanje po celotni regiji. Še enkrat je poudaril povezanost, ki je priplavala na površje v zadnjih dneh. »Lahko bi rekli, da je bila za nas to tekma sezone. Koncentracija je bila maksimalna, obramba odlična, skok pod nadzorom, posledično pa je stekel tudi napad. Moštvo, moštvo in še enkrat moštvo. Zmagale so moštvena igra, želja, borbenost. Ljubljanska publika in navijači to nagradijo, saj so pravi poznavalci košarke.«

Hud zvin gležnja Josha Adamsa

Pomembne zmage so bili veseli tudi igralci. »Povsem zasluženo smo se uvrstili v polfinale. Zdaj gremo naprej. Čakamo na nasprotnika v polfinalu, vmes pa imamo še slovensko ligo. Trener Alilović nas je odlično pripravil na nasprotnika. Ves čas poudarja igro v obrambi, nato pa hitro tranzicijo. Ko nam uspeva, je vse lažje. Ob tem pa so nam pomagali še navijači, ki so pripravili odlično vzdušje v Tivoliju,« je povedal Karlo Matković. Da z veseljem igra v Tivoliju, je priznal tudi Amar Alibegović, ki je dodal: »Ko smo pravi v obrambi, nas je resnično težko premagati.«

Odličen večer je skazila le poškodba branilca Josha Adamsa, ki je v eni izmed akcij grdo pristal na levem gležnju. Američan je za odhod s parketa potreboval pomoč, nato pa so ga nemudoma prepeljali v bolnišnico. Pregledi so pokazali, da gre za hud zvin; prav mogoče je, da je letošnja sezona zanj že končana.