Ko se je začelo štetje glasov po najpomembnejših turških parlamentarnih in predsedniških volitvah v zadnjih dveh desetletjih, se je razpoloženje na štabu glavne opozicijske Republikanske ljudske stranke (CHP) v Gaziantepu spreminjalo podobno gibanju volilnih rezultatov. Pogledovanje proti televizijskemu zaslonu je bilo ves večer napeto, tako kot je bila napeta tesna razlika med predsednikom države Reçepom Tayyipom Erdoganom, sicer voditeljem stranke za pravičnost in razvoj (AKP), in voditeljem CHP Kemalom Kiliçdaroglujem.

Malce tesnobno je bilo vzdušje med čakajočimi, ko so sprva volilni rezultati pokazali močno prednost Erdogana. Na začetku je takšen trend ves čas nakazovala tudi državna tiskovna agencija Anadolu, kar pa je bilo po ocenah opozicijskega podpredsedniškega kandidata Ekrema Imamogluja zavajajoče. Na takšen način naj bi demotivirali volilne opazovalce opozicije, da ne vztrajajo pri preštevanju glasov do konca.

»Z gotovostjo lahko trdimo, da bo Kiliçdaroglu danes razglašen za 13. predsednika Turčije,« je napovedoval Imamoglu. Ko je pojasnil, da je Kiliçdaroglu po njihovih vzporednem spremljanju glasov – podatke so dobivali od svojih volilnih opazovalcev v volilnih odborih – v prednosti, je CHP-jevcem v Gaziantepu odleglo. Prvič ta večer se je slišalo glasni aplavz in skandiranje.

Različne objave rezultatov so bile že stalnica na prejšnjih volitvah, prikazovanje vodenja AKP in Erdogana s strani državnih agencij pa naj bi bilo namenjeno demotiviranju volilne baze. Ko se je Kiliçdaroglujev rezultat začel bližati 50 odstotkom, se je slavje začelo in se stopnjevalo, ko je šef CHP po twitterju sporočil »Vodimo«. Glasbeniki so naglasili prvo slavno vižo. Toda razpoloženje med čakajočimi je nihalo, podobno nihanju volilnih rezultatov.

Ves čas so sicer uradni podatki državne tiskovne agencije in RTV kazale drugačno sliko – vodstvo Erdogana. Ko se je ta trend nadaljeval tudi pri višjih odstotkih preštetih glasov, je razpoloženja na štabu CHP pričelo hitro upadati. Iz štaba AKP so sporočali, da je štetje glasov transparentno, v vodstvu pa je Erdogan. Po 75 odstotkih preštetih glasov je celo kazalo na zmago Erdogana v prvem krogu s 50,97 prejetimi glasovi. Kilicdaroglu jih je imel 43,22.