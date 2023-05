Prvaki končali nastope v NBA, naprej Miami in LA Lakers

Prvaki severnoameriške košarkarske lige NBA Golden State Warriors so obstali v 2. krogu končnice zahoda, potem ko so jih po šestih tekmah s 4:2 v zmagah izločili Los Angeles Lakers. Slednji so šesto tekmo v domači dvorani dobili s 122:106. V konferenčni finale so se uvrstili tudi igralci Miami Heat, ki so na vzhodu s 4:2 premagali New York Knicks.