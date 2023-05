Simbolni spomeniki in Eurosong

Pa so dosegli svoje. Ideja o spomeniku osamosvojitvi je začela svojo pot realizacije. Vlada že išče prostor za umestitev tistega, za kar so se naši samooklicani osamosvojitelji zavzemali zadnja leta. Vsem nam je bilo jasno, da jih ni zanimal noben muzej ali zbirka, ki bi objektivno in zgodovinsko osvetlila vse pred, vse med in vse po. Tako in tako bi bilo neprijetno, ko bi se tam v muzeju znašli vsi dokumenti o preprodaji orožja in izbrisanih.