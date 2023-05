Ukrepe za omejitev kajenja predvideva predlog zakona, ki ga bo portugalski parlament obravnaval na še nedoločen datum. Če bo zakon sprejet, bo prepovedana tudi izgradnja kadilnic v notranjosti zgradb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Portugalska vlada si prav tako želi uvedbe zdravstvenih opozoril na embalaži vseh tobačnih izdelkov, vključno z elektronskimi cigaretami. Po ocenah Lizbone je namreč leta 2019 zaradi uživanja tobaka umrlo okoli 13.500 ljudi.

Pizzaro je po seji vlade dejal, da s tem zakonom želijo vzpostaviti okolje, kjer bodo lahko mladi živeli brez tobaka, ter pomagati kadilcem premagati odvisnost od kajenja. Pojasnil je, da je cilj vlade, da bi v državi do leta 2040 imeli generacijo, ki bo odrasla brez izpostavljenosti tobaku.

Za zmanjšanje uživanja tobaka si prizadevajo tudi v Evropski komisiji, kjer so junija lani pojasnili, da želijo odstotek kadilcev in ostalih porabnikov tobačnih izdelkov do leta 2040 znižati na manj kot pet odstotkov celotnega prebivalstva.