Medtem ko so nogometaši Olimpije po osvojitvi obeh lovorik lahko povsem sproščeni, so pred ostalimi klubi še veliki izzivi. Celje in Maribor bijeta bitko za naslov podprvaka, Koper in Domžale za četrto mesto, ki še vodi v Evropo, Gorica in Tabor pa za obstanek.

Celje ima točko prednosti pred Mariborom, a težjo nalogo, saj se bo danes pomerilo s Koprom, ki z vsemi silami brani četrto mesto. Varovanci Romana Pilipčuka so v finišu sezone ujeli dobro formo s serijo treh zmag. Tudi po zaslugi napadalca Aljoša Matka, ki je na zadnjih treh tekmah dosegel pet golov. Koper ob slabih predstavah uteho išče v tem, da kljub dvema porazoma zapored še vedno sam odloča o svoji evropski usodi. Težava je tudi v tem, da Koper, ki ima veliko težav s poškodbami, v letošnji sezoni Celja še ni premagal. Maribor prihaja v Sežano zelo oslabljen, saj Mitrović, Milec in Sirk nimajo pravice nastopa zaradi kartonov, Božič, Antolin, Jug in Iličić so poškodovani, zaradi izključitev na finalu slovenskega pokala pa bosta manjka tudi pomočnika trenerja Pirih in Filipović. To je priložnost za Tabor, da po skoraj treh letih znova premaga Maribor, čeprav so Kraševci letos na domačem igrišču osvojili zgolj 10 točk.

Domžale so se z zmago v Kopru vključile v boj za četrto mesto. Ker so derbiji Ljubljanske kotline za Domžalčane tekme leta, trener Simon Rožman ne bo imel težav z motivacijo svojih igralcev, da bodo »grizli travo«. Trener Olimpije Albert Riera še ni pozabil, kako ga je športni direktor Domžal Senijad Ibričić po zadnjem derbiju v Stožicah, ko je bilo 4:1 za goste, označil za klovna. To bo Španca nedvomno motiviralo, pa tudi obnašanje Domžal pred tekmo, če v čast prvakom ne bodo postavili špalirja. Gorica in Radomlje sta to naredila, Koper pa ne. Igralci Olimpije so bili po osvojitvi dvojne krone nekaj dni prosti, trener Riera se je sproščal z igranjem golfa v Italiji v družbi nekdanjega nogometnega asa in predsednika Uefe Michela Platinija.

Gorica pred gostovanjem v Prekmurju upa, da se je Mura po dveh porazih zapored že vdala v usodo, saj za evropskim četrtim mestom zaostaja že štiri točke. Kot vse kaže, bo o potniku v drugo ligo odločal zadnji krog, ko se bosta v Novi Gorici med seboj pomerila neposredna tekmeca Gorica in Tabor.

Pari 35. kroga, danes ob 15. uri: Mura – Gorica, ob 17.30: Domžale – Olimpija, ob 20.15: Celje – Koper, jutri ob 15. uri: Tabor – Maribor, ob 17.30: Bravo – Radomlje. Vrstni red: Olimpija 73, Celje 61, Maribor 60, Koper 50, Domžale 49, Mura 46, Radomlje 38, Bravo 35, Gorica 24 in Tabor 23.