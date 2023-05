Uporabniki Twitterja so decembra v anketi, ki jo je organiziral Musk sam in pri tem obljubil, da bo spoštoval voljo ljudstva, glasovali za njegovo odstranitev s položaja šefa Twitterja, ki ga je prevzel nekaj tednov pred anketo.

»Z veseljem sporočam, da sem zaposlil novo izvršno direktorico za X/Twitter,« je Musk zapisal v tvitu, pri čemer ni razkril imena svoje zamenjave, dodal pa je, da bo delo začela opravljati čez približno šest tednov.

»Moja vloga bo prešla v vlogo izvršnega predsednika in glavnega tehnološkega direktorja, ki bo nadzoroval izdelke, programsko opremo in delovanje sistema,« je dodal milijarder.

Muskovo vodenje Twitterja je bilo deležno številnih kritik. Med drugim so zaskrbljeni delničarji njegovega avtomobilskega podjetja Tesla, ubadnaje s Twitterjem pa mu je odvračalo pozornost tudi od vodenja vesoljskega podjetja SpaceX.

»Odstopil bom s položaja izvršnega direktorja takoj, ko bom našel nekoga, ki bo dovolj neumen, da bo prevzel to delo,« je Musk napovedal ob anketi, kjer je 57,5 odstotka od 17 milijonov udeležencev glasovalo za njegov odhod.

Musk je od konca oktobra v celoti lastnik Twitterja, kjer je odpustil večino zaposlenih, na platformo vrnil skrajneže in začel zaračunavati dotlej brezplačne storitve.

Musk je pred kratkim Twitter vključil v navidezno korporacijo »X«, s čimer se je znebil imena podjetja Twitter, vendar ga še naprej uporablja za platformo.

Kontroverzni tehnološki magnat je javno govoril o tem, da bo Twitter uporabil za izgradnjo univerzalne aplikacije »X«, ki bo združevala sporočila, plačila in drugo.

Ta teden je na Twitterju napovedal dodajanje šifriranih neposrednih sporočil ter načrte za funkcije zvočnih in video klicev.

Podjetje s sedežem v San Franciscu, ki večino prihodkov ustvari z oglaševanjem, naj bi po podatkih Insider Intelligence leta 2023 zaslužilo manj kot tri milijarde dolarjev, medtem ko je leta 2022 zaslužilo štiri milijarde dolarjev.

Yaccarino velja za eno najuglednejših vodij prodaje oglasov v panogi in bi Twitterju prinesla raven strokovnosti in izkušenj na področju prodaje oglasov, ki jo je podjetje izgubilo, odkar je lastništvo prevzel Musk.

Musk se že dolgo raje osredotoča na izdelke in tehnologijo kot na trženje in storitve za stranke. Ker pa oglaševalci bežijo s Twitterja, potrebuje nekoga, ki bo pripravljen prevzeti to odgovornost z njegovih rok.