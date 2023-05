Predsednica Ne bom tiho

Nova predsednica republike Nataša Pirc Musar je mandat pred slabimi šestimi meseci nastopila s sporočilom, da ne bo tiho. Da bo pri tem stališču vztrajala, je v tem kratkem obdobju pretečenega mandata najbolj na svoji koži občutil župan mestne občine Ljubljana. Njen drugi poziv Zoranu Jankoviću, naj začasno prekine gradnjo kanala C0 in konča postopek presoje vplivov na okolje, sodi v kategorijo, da bo kot predsednica republike izražala svoja mnenja tudi v primerih, ki ne sodijo na njeno delovno področje. Njen predhodnik Borut Pahor bi se v taki situaciji verjetno zatekel k odgovoru, da gre za odprt upravni postopek, v katerega se kot predsednik ne more in ne sme vmešavati.