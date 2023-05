Nogometaši Reala in Cityja so na prvi tekmi polfinala nogometne lige prvakov na stadionu Santiago Bernabeu remizirali z 1:1, odločitev o potniku v finale pa bo padla 17. maja v Manchestru. Madridčani so v prvem polčasu ubrali obrambni pristop, zato so gostje prevladovali v posesti žoge (68:32 v odstotkih) in strelih (6:1), povedel pa je Real z zadetkom Viniciusa Juniorja iz sploh edinega strela na gol v prvem polčasu. V drugem polčasu je imel pobudo Real in v trenutkih njegove prevlade je zadetek s strelom z 20 metrov dosegel Kevin de Bruyne, ki je kar sedem od 14 golov v ligi prvakov dosegel s streli izven kazenskega prostora. Real je prepričan, da je bil ob zadetku gostov oškodovan, saj je bila žoga na začetku akcije zunaj igrišča.

»Dobro smo načrtovali tekmo, dobro smo se borili in imam dober občutek. Z rezultatom nismo bili nagrajeni. City je prevladoval prve pol ure, a nismo bili zaskrbljeni. Dobro smo bili postavljeni in čakali na pravi trenutek za hiter prehod v napad. V drugem delu nam je uspelo graditi kontinuirane napade do zadnje linije. Glede na remi bo na povratni tekmi negotovo do zadnje minute. Čeprav na povratni tekmi ne bomo imeli takšne podpore navijačev s tribun, jo bomo imeli v svojih srcih,« je povedal 63-letni trener Reala Carlo Ancelotti, ki je prejel rumeni karton zaradi protestov ob izenačujočem zadetku gostov.

Čeprav je v obrambi Reala manjkal kaznovani Eder Militao (rumeni kartoni), so gostitelji zaustavili stroj za gole, norveškega napadalca Erlinga Haalanda, ki je v letošnji sezoni dosegel skupno 51 zadetkov, od tega 12 na osmih tekmah lige prvakov. Na deveti tekmi je povsem ugasnil, ker mu je vseskozi za ovratnik dihal Nemec Antonio Rüdiger, ki je imel v branilskem paru izdatno pomoč Davida Alabe. Haaland se je le 22-krat dotaknil žoge, najmanjkrat med vsemi igralci na igrišču. »Vse je v naših rokah. Komaj čakam tekmo prihodnji teden,« je na twitterju zapisal 22-letni Norvežan Erling Haaland. Španski mediji poročajo, da se je ob slabi igri sina njegov oče Alf-Inge Haaland, ko je na tribuni VIP proslavljal izenačujoči gol Cityja, sprl z navijači Reala. Zapisali so, da je Haaland starejši žalil navijače Reala, jih obmetaval z arašidi in kazal neprimerne geste, zato so ga varnostniki odstranili s tribune.

»Proti evropskemu prvaku smo odigrali dobro tekmo. Ni bilo lahko, a tekma je bila izenačena. Oboji smo gol dosegli takrat, ko je bil tekmec boljši. Ko je Real zadrževal žogo, smo doživljali težke trenutke. Real je simbol lige prvakov, njen aktualni prvak in rekorder. Nihče drug ne pozna tega tekmovanja bolje. Če kdo misli, da bomo prišli v njegovo hišo in mu zabili šest golov, je to njegov problem. Zadovoljen sem z izidom. Za nas bo povratna tekma kot finale, le odigrana bo pred našimi navijači,« je povedal trener Manchestra Cityja Pep Guardiola, ki je nepremagan že 21 tekem zapored: 17 zmag in štirje remiji, od tega trije v ligi prvakov v gosteh. Zadnji poraz je doživel februarja proti Tottenhamu (0:1).

*** 2-krat je zgolj napredoval Real Madrid v devetih poskusih, ko ni zmagal doma na prvi tekmi izločilnih bojev. Obakrat proti Manchestru Unitedu v letih 2000 in 2013.