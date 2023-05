V skupini A so Francija, Nemčija, Severna Makedonija in Švica, v skupini B Španija, Avstrija, Hrvaška in Romunija, v skupini C Islandija, Madžarska, Srbija in Črna gora, v skupini E Švedska, Nizozemska, BiH in Gruzija, v skupini F pa Danska, Portugalska, Češka in Grčija.

V drugi del tekmovanja bosta napredovali po dve najboljši izbrani vrsti iz šestih skupin. Iz drugega dela bosta iz dveh skupin v izločilne boje napredovali po dve najboljši reprezentanci, tretjeuvrščeni pa se bosta pomerili za končno peto mesto.

Prvi del evropskega prvenstva bo v Düsseldorfu, Berlinu, Mannheimu in Münchnu, glavni del v Kölnu in Hamburgu, odločilne tekme pa v Kölnu.

Slovenija je na dosedanjih evropskih prvenstvih najboljšo uvrstitev dosegla na domačih tleh 2004, ko je po porazu na finalni tekmi proti Nemčiji zasedla drugo mesto. Na Švedskem, Norveškem in v Avstriji 2020 se je prebila v polfinale, a nato osvojila četrto mesto.

Na Hrvaškem 2000 je bila peta, v Srbiji 2012 šesta, v Švici 2006 in na Hrvaškem 2018 osma, na Portugalskem 1994 in Norveškem 2008 deseta, v Španiji 1996 in Avstriji 2010 enajsta, na Švedskem 2002 dvanajsta, najslabšo uvrstitev pa je dosegla na lanskem zaključnem turnirju na Madžarskem in Slovaškem, ko je zasedla šestnajsto mesto.