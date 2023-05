Rožnato majico vodilnega v skupni razvrstitvi je zadržal Norvežan Andreas Leknesund (DSM), njegova prednost pred drugouvrščenim Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal-Quick Step), ki je danes dvakrat padel, še naprej znaša 28 sekund. Slovenski as Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki je padel 7,4 km pred ciljem, je v skupnem seštevku zadržal peto mesto z zaostankom 1:12 minute.

»Z menoj je vse v redu,« je po prihodu v cilj za Cycling Pro Net dejal Zasavec in dodal: »Lahko bi se končalo veliko slabše. Moji sotekmovalci so opravili odlično delo, da so me hitro vrnili v glavnino. Vesel sem, da sem prišel do cilja današnje etape.«

Njegov največji tekmec Evenepoel se je dvakrat znašel na tleh. Eden glavnih pretendentov za končno zmago na italijanski pentlji je prvič padel v začetku, drugič pa v zaključku etape. Triindvajsetletnik iz Belgije, sicer vodilni kolesar v uvodnih treh etapah na letošnjem Giru, je 20 km po začetku današnje deževne etape izgubil nadzor nad kolesom, potem ko je na cestišče zašel manjši pes.

Trku s psom se je najprej izognil eden od Evenepoelovih sotekmovalcev iz ekipe Soudal-Quick Step, Italijan Davide Ballerini, a je pri tem padel, na drugi strani skupine kolesarjev pa je ob robu ceste na tleh pristal še svetovni prvak iz lanskega Wollongonga v Avstraliji. Evenepoel se je po dvominutnem postanku nato z novim kolesom ter s pomočjo klubskih sotekmovalcev dokaj hitro vrnil v glavnino, z dvignjenim palcem pa tudi nakazal, da je z njim vse v redu.

Evenepoel se je nato 2,4 kilometra pred koncem etape znova znašel na tleh po padcu skupine petih kolesarjev, a ta ni vplival na njegovo uvrstitev v skupni razvrstitvi, saj se je nesreča zgodila znotraj zadnjih treh kilometrov.

Kolesarska karavana je zaradi spolzkega cestišča in obilnega dežja na današnji etapi nekoliko zmanjšala »frekvenco svojih obratov«, a nezgodam in številnim padcem se niso mogli izogniti niti največji zvezdniki na letošnjem Giru. Poleg Rogliča in Evenepoela se je v zadnjih metrih na tleh znašel tudi sloviti britanski sprinter Mark Cavendish.

V četrtek bo na sporedu 162 km dolga razgibana etapa v okolici Neaplja z enim vzponom druge in tretje težavnostne kategorije, zadnjih 30 km pa bo pretežno ravninskih.