Evropski poslanec Herbert Dorfmann iz vrst Evropske ljudske stranke (EPP) je menil, da če želimo stvari izboljšati, bo treba to storiti skupaj s kmeti. Pri tem je bil kritičen do predlogov komisije na področju zmanjšanja uporabe pesticidov, ki so se izkazali za »zelo slabe«. Zato jih EPP ne more podpreti, je dejal.

V razpravi je nastopil tudi evroposlanec iz Slovenije Franc Bogovič (EPP/SLS), ki je dejal, da evropski kmetje s strahom gledajo na predlog Evropske komisije. Zato so mnogi na cestah, tudi slovenski. »Kmetom je treba pomagati, ne pa nalagati nove ovire, kajti v nasprotnem primeru bo Evropa lačna, kot je bila po drugi svetovni vojni,« je dejal.

Do predlogov je bil kritičen tudi Gilles Lebreton iz vrst skrajno desne skupine Identiteta in demokracija (ID), ki je komisiji očital, da ni v stiku z resničnostjo. Evropska poslanka politične skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) Veronika Vrecionova pa je poudarila, da je treba prisluhniti kmetom.

Zeleni in Levica kritični do EPP

Predloge komisije pa je podprl evroposlanec Zelenih Martin Häusling, ki je bil kritičen do EPP. Očital jim je, da ne govorijo o zmanjševanju biotske raznovrstnosti in zavrženi hrani ter da upočasnjujejo boj proti podnebnim spremembam. Kritikam na račun EPP se je pridružil Mick Wallace (Levica), ki je poudaril, da predloga komisije po mnenju znanstvenikov ne ogrožata evropskega kmetijstva.

V politični skupini liberalcev (Renew) so medtem ostale politične skupine pozvali k sodelovanju. Po mnenju Pascala Canfina predlogi komisije predvidevajo rešitve, okoli katerih bi se morali združiti. »Samo tako bomo lahko pomagali kmetom,« je dejal. Da je treba pomagati predvsem kmetom, ki se ukvarjajo z organskim kmetovanjem in s tem prispevajo k zelenemu prehodu, pa se je v razpravi zavzel evroposlanec iz vrst socialistov in demokratov (S&D) Mohammed Chahim.

Evropska komisarka Mairead McGuinness, ki je sicer pristojna za finančno stabilnost, je zagotovila, da je cilj predlogov za obnovo narave in trajnostno rabo fitofarmacevtskih sredstev pomagati kmetom, ne pa jim škodovati. Pri tem je poudarila nujnost zmanjšanja uporabe pesticidov, k čemur poziva tudi znanost. »Komisija pozorno posluša skrbi, izražene v Evropskem parlamentu, državah članicah in s strani vseh deležnikov, vključno s kmeti. Pokazala je odprtost za razmislek o alternativah za popolno prepoved uporabe pesticidov na občutljivih območjih,« je dodala.