Zvezdnik PSG bo naslednjo sezono igral v Savdski Arabiji, je danes za AFP povedal savdski vir, ki je seznanjen s pogajanji.. Odhod argentinskega nogometaša v bogato zalivsko kraljestvo je »dokončan posel, igral bo v Savdski Arabiji«, je povedal vir, ki je želel ostati neimenovan. »Pogodba je izjemna. Ogromna je. Dokončujemo še nekaj podrobnosti,« je dodal, ne da bi pri tem razkril ime kluba, za katerega bo po njegovem Messi igral naslednjo sezono.

Pri PSG so se na vprašanje AFP omejili le na opozorilo, da Messijeva pogodba s francoskim prvakom velja do 30. junija. Po navedbah tega drugega vira bo Argentinec izpolnil pogodbo, kot je bilo načrtovano, zato ni pričakovati nobenih uradnih sporočil pariškega kluba. Messi sicer že ima donosno pogodbo s savdskim turističnim uradom za promocijo na svojih družbenih omrežjih.

V Savdski Arabiji za klub Al-Nasr že igra 38-letni portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo, v medijih pa so že večkrat pisali o domnevno izjemni ponudbi konkurenčnega kluba Al-Hilal, ki je ocenjena na 400 milijonov evrov na leto. S tem bi skušali Savdijci poustvariti rivalstvo med Messijem in Ronaldom, ko sta nogometaša igrala v španski ligi. »Pogajanja niso trajala tako dolgo kot z Ronaldom,« je za AFP še povedal savdski vir in dodal, da je tako kot pri slednjem finančni paket prišel iz savdskega državnega premoženjskega sklada (PIF).

Ob Messiju naj bi se po pisanju Forbesa k Al-Hilalu preselil tudi veliki Messijev prijatelj, 34-letni Španec Sergio Busquets. Tudi njemu namreč 30. junija poteče pogodba, ki jo ima s katalonskim velikanom Barcelono. Pri El Chiringuitu so dodali, da se k Al-Hilalu iz Barcelone seli še en katalonski veteran, 34-letni Jordi Alba.