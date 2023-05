»Predlog, ki smo ga pripravili, je boljša in pravičnejša rešitev kot samo čisti prenos dopolnilnega zavarovanja v obvezni zdravstveni prispevek,« so sporočili z Levice. Gre za dopolnilo k 12. členu predloga novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Novelo, s katero želijo dopolnilno zdravstveno zavarovanje preoblikovati v obvezni zdravstveni prispevek, so v parlamentarni postopek vložili poslanci Svobode z namenom preprečitve napovedanih podražitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Kot pojasnjujejo v Levici, s svojim predlogom zasledujejo dva cilja - spremeniti regresivno dajatev v progresivno, s katero bo vsak prispeval po svojih zmožnostih, hkrati pa ohraniti približno enako stopnjo financiranja, kot jo zagotavlja trenutno predvidena oblika prenosa dopolnilnega zavarovanja v obvezni zdravstveni prispevek.

Predlog, ki je zaokrožil v javnosti, je po navedbah Levice oblikovan tako, da se višina prispevka dvigne za osebe s plačo, višjo od povprečne, ter spusti za osebe s plačo, nižjo od povprečne. Na ta način bo skoraj 80 odstotkov zavezancev na enakem ali na boljšem, manj bo plačevalo 1.204.201 zavezancev, na približno istem pa bo 59.069 ljudi.

Prispevek bi se zvišal le za petino najbolje plačanih

»Prispevek se bo dvignil za 21 odstotkov najbolje plačanih v Sloveniji. Ob tem pa je treba izpostaviti, da bo tudi za njih novi prispevek predstavljal manj kot dva odstotka mesečne bruto plače,« so pojasnili. Dodali so, da morajo poiskati še ustrezno rešitev za zavezance za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki niso prejemniki plač. To so zavezanci, za katere iz različnih razlogov zavarovanje plačuje država.

»Vlada je sprejela pogumno in pravilno odločitev, da iz rok privatnih interesov iztrga zavarovanje za storitve, za katere se vsi strinjamo, da bi jih moralo v celoti kriti obvezno zavarovanje. Izkoristiti pa moramo tudi priložnost, da zbiranje tega dela sredstev uredimo tako, da bo vsak prispeval po svojih zmožnostih,« so še navedli v Levici.

Gibanje Svoboda: V prvem koraku bo prispevek fiksen

»V tem koraku predvidevamo fiksen prispevek v višini 35 evrov,« medtem poudarjajo v Gibanju Svoboda. Kot pojasnjujejo, vzpostavitev pravičnega in solidarnega financiranja zdravstvenega sistema ostaja eden izmed ciljev zdravstvene reforme in bo naslovljena v okviru celovite prenove zdravstva, ki jo načrtujeta vlada in ministrstvo za zdravje. Tak je bil dogovor ob vložitvi novele, z njim se je strinjala tudi Levica in na današnjem srečanju potrdila, da ga bo spoštovala, so izpostavili.

Iz koalicijske SD so sporočili, da je predlog Levice eden od predlogov, ki ga bodo preučili. Neuradno pa je slišati, da o predlogu ne bo razpravljala le poslanska skupina SD, pač pa tudi organi stranke.