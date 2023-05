Nesreči zaprli primorsko in vipavsko avtocesto

Malo po enajsti uri dopoldne se je na primorski avtocesti pred izvozom Logatec v smeri Kopra pripetila prometna nesreča, ko je tovornjak s priklopnikom trčil v odbojno ograjo in se postavil prek avtoceste tako, da je bil promet popolnoma onemogočen. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa vodijo postopek o prekršku. Dolgo časa je bila avtocesta povsem zaprta, zato so nastali dolgi zastoji. S prometno-informacijskega centra obveščajo, da so posledice prometne nesreče odstranili na odstavni pas, da pa so občasno še vedno zapore v smeri Kopra. Daljši zastoj je tako še vedno med med Ljubljano in Logatcem proti Kopru, prav tako tudi na vzporedni regionalni cesti Brezovica–Vrhnika–Logatec. Zaradi zastoja se na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, izloča tovorna vozila nad 7,5 tone.