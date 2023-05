V nocojšnjem predizboru bodo nastopili predstavniki Finske, Švedske, Norveške, Izraela, Češke, Moldavije, Srbije, Hrvaške, Švice in Portugalske. Joker Out bodo v četrtkovem drugem predizboru nastopili kot sedmi po vrsti, ob njih pa še predstavniki Avstrije, Avstralije, Cipra, Armenije, Gruzije, Litve, Estonije, Grčije in Belgije. Finale Evrovizije bo v soboto.

RTV Slovenija bo vse tri večere prenašala na svojem drugem televizijskem programu, v neposrednem prenosu bodo tudi na YouTubu. Gledalci in poslušalci iz sodelujočih držav bodo lahko glasovali preko telefonskega in sms glasovanja, za gledalce iz držav, ki se lahko udeležijo Evrovizije, vendar letos ne sodelujejo, pa so pripravili glasovanje preko telefonske aplikacije in na uradni spletni strani prireditve.

Slovesnost s turkizno preprogo, po kateri so se sprehodili predstavniki vseh sodelujočih držav, so v nedeljo popoldne odprli pred zgradbo Walker Art Gallery v mestu, ki je prevzelo gostovanje tekmovanja namesto Ukrajine. Evrovizijski navijači so se postavili na eni strani preproge ter mahali z zastavami in šali v podporo svojim državam, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Prva je na preprogo, kjer so udeležence fotografirali in intervjuvali, prispela norveška izvajalka Alessandra. Slovenski predstavniki Joker Out, ki so se na Eurosong podali s pesmijo Carpe Diem, so se prikazali v nekoliko bolj sproščenih, rockerskih oblačilih.

Hrvaška skupina Let 3 se je pojavila v oblačilih z motivi hrvaške zastave, medtem ko je bil pevec Zoran Prodanović - Prlja oblečen v barve ukrajinske zastave in z napisom ŠČ. Latvijska skupina Sudden Lights pa se je denimo poklonila najslavnejši liverpoolski glasbeni skupini The Beatles s tem, da so nosili oblačila, ki jih je četverica oblekla za naslovnico albuma Abbey Road.