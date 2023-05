Kot so danes sporočili iz Centra za obveščanje RS, so regijski centri zabeležili 41 dogodkov. Gasilci 24 prostovoljnih gasilskih enot in dveh poklicnih gasilskih enot so zaradi meteornih voda morali prečrpavati vodo iz stanovanjskih, gospodarskih in drugih poslopij, čistili so meteorne jaške, postavljali protipoplavne vreče, s cestišč odstranjevali nanešeno zemljino in iz vodotokov odstranjevali nanešene naplavine.

V Potoški vasi se je zaradi naplavin zabil most. Gasilci so preusmerili tok vode in varovali ogrožene hiše pred zalitjem. V naselju Knezdol je en plaz poškodoval lokalno cesto, ki je do nadaljnjega neprevozna, drugega pa so gasilci pokrili s folijo ter na več lokacijah postavili protipoplavne vreče in preprečili vdor vode v objekte. Na Sveti Planini se je plaz sprožil na cesto, so med drugim navedli.

Po podatkih Agencije RS za okolje so v soboto zvečer in ponoči nekoliko narasle reke v porečju Drave, Savinje in Save Bohinjke ter reke v Zasavju in Posavju. Danes se pretoki večinoma zmanjšujejo, proti večeru in v noči na ponedeljek pa lahko ob močnejših nalivih narastejo in se predvsem v vzhodni polovici Slovenije razlijejo. V ponedeljek bodo reke še nekoliko narasle, v torek pa bodo upadale.