V Beogradu bodo pokopali štiri učence in varnostnika, ki so v sredo umrli v strelskem napadu 13-letnega učenca na osnovni šoli Vladislava Ribnikarja. V vasi Malo Orašje blizu Mladenovca pa se bodo medtem poslovili od petih žrtev streljanja, v katerem je 21-letnik v četrtek ubil osem ljudi. Še trije pogrebi so predvideni v nedeljo.

V Srbiji se tako nadaljuje tridnevno žalovanje, ki ga je vlada za ta konec tedna razglasila po prvem napadu v sredo. Na javnih površinah po vsej državi so prebivalci tudi danes v spomin žrtvam prižigali sveče in polagali vence, poroča srbski časnik Telegraf.

Policija je medtem pridržala več mladoletnikov, ki so na družbenih omrežjih objavljali neprimerna sporočila in vsebino. V Novem Sadu so tako prijeli tri srednješolce, stare 15 in 16 let, ki so objavili grozilna sporočila in fotografije orožja, ki naj bi ga nesli v šolo. V preiskavi stanovanja enega od njih pa so policisti našli repliko avtomatske puške.

Srednješolci so osumljeni kaznivih dejanj ogrožanja varnosti ter povzročanja panike in nereda. Vse tri so privedli pred višje sodišče v Novem Sadu, ki jim je odredilo 30-dnevni pripor, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Policija je prav tako pridržala najstnico, ki se je na TikToku norčevala iz žrtev napada na osnovno šolo in poveličevala morilca. V Nišu pa so po nalogu tamkajšnjega višjega državnega tožilstva pridržali 17-letnika, ki je v petek na Instagramu zagrozil, da bo danes v mestu pobitih več kot 30 ljudi.

Kot so sporočili s srbskega ministrstva za notranje zadeve, so ga prijeli zaradi obstoja razlogov za sum storitve kaznivega dejanja povzročanja panike in nereda. Pri tem dodajajo, da je bil mladoletnik priveden k pristojnemu sodniku v Nišu, ki mu je odredil pripor, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Notranje ministrstvo je danes prav tako sporočilo, da se je na družbenih omrežjih pojavil lažni posnetek, ki naj bi prikazoval umore v beograjski šoli. Oddelek za boj proti visokotehnološkemu kriminalu že pregleduje posnetek, da bi ugotovil, kdo ga je objavil.