Na ulicah Londona, zlasti ob poti sprevoda, v katerem se bo kraljevi par popeljal v Westminstrsko opatijo in nato nazaj v Buckinghamsko palačo, se je v jutranjih urah zbrala množica ljudi. Številni so se ob poti zbirali že več dni pred samim dogodkom, poroča britanski BBC. Na trgu Trafalgar Square se je zbrala tudi manjša skupina nasprotnikov monarhije. Skupina Republic, ki se zavzema za ukinitev monarhije, je pozvala k protestu, na katerem pričakuje do 2000 ljudi.

Prvi gostje so medtem že vstopili v Westminstrsko opatijo, kjer bo potekalo kronanje. Med njimi so bili za zdaj predvsem poslanci zgornjega doma britanskega parlamenta. Britanski premier Rishi Sunak se je na Twitterju pohvalil, da nobena država ne bi mogla pripraviti tako osupljivega spektakla. »Vendar to ni le predstava. To je ponosen izraz naše zgodovine, kulture in tradicije,« je nadaljeval in kronanje označil za »cenjen obred, s katerim se bo rodilo novo obdobje«.

V Londonu bodo danes kronali Karla III., ki je sicer prestol zasedel že ob smrti Elizabete II. septembra lani. Krono bo 74-letnemu kralju na slovesnem obredu, ki s svojo simboliko sega skoraj 1000 let v preteklost, na glavo posadil anglikanski nadškof Justin Welby. Slovesnost se bo začela ob 12. uri po srednjeevropskem času, trajala pa naj bi dve uri.

V Westminstrsko opatijo je povabljenih 2300 ljudi, med katerimi je približno sto svetovnih voditeljev. Med njimi je tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, ki se kronanja udeležuje s soprogom Alešem Musarjem. To priložnost, ki je obenem pomemben diplomatski dogodek, bo izkoristila tudi za kratka srečanja z nekaterimi izmed prisotnih voditeljev.

Slovesen dan, ki mu bo sledil prazničen program še v nedeljo, v ponedeljek pa bo dela prost dan, se bo zaključil s pozdravom na novo okronanih kralja in kraljice z balkona Buckinghamske palače. V primerjavi s kronanjem Karlove matere Elizabete II. pred 70 leti bo današnji obred nekoliko drugačen in predvsem skromnejši. Leta 1953 je bilo tako denimo v opatiji okrog 8000 gostov, pot sprevoda pa je bila veliko daljša.

