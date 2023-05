Izvoz v članice EU je v prvih treh mesecih leta porasel za 7,5 odstotka na 8,3 milijarde evrov, uvoz iz držav članic pa za 0,8 odstotka na 8,4 milijarde evrov. V ostale države so slovenska podjetja v prvem trimesečju izvozila za 6,1 milijarde evrov blaga, kar je 68,5 odstotka več kot v prvem lanskem trimesečju, od tam pa so uvozila za 6,1 milijarde oziroma za 29,7 odstotka več. Samo marca je izvoz porasel za 21,7 odstotka na 5,2 milijarde evrov. Izraziteje je zrasla vrednost izvoza v države nečlanice EU, in sicer za 62,5 odstotka, brez poslov oplemenitenja pa za 15,6 odstotka.

Kot so spomnili na statističnem uradu, so v preteklosti posli oplemenitenja predstavljali manjši delež vrednosti izvoza in uvoza blaga, v obdobju od 2010 do 2018 se je ta gibal med dvema in štirimi odstotki. Od leta 2019 pa statistiki opažajo trend naraščanja vrednosti poslov oplemenitenja pri obeh tokovih blagovne menjave. Gre za pojav, ko se v Sloveniji z obdelavo uvoženega blaga dvigne vrednost izdelkov, te pa se nato izvozi.

V prvem četrtletju je bila vrednost poslov oplemenitenja tako pri izvozu kot pri uvozu 3,7 milijarde evrov in je predstavljala približno četrtino vrednosti skupnega izvoza oz. uvoza (25,5 odstotka oz. 25,8 odstotka). V primerjavi z enakim obdobjem lani se je vrednost teh poslov pri izvozu zvišala za 134,5 odstotka, pri uvozu pa za 55,1 odstotka. Povečala sta se tudi deleža poslov oplemenitenja, pri izvozu za 11,7 odstotne točke in pri uvozu za 7,3 odstotne točke.

Spremembe v strukturi izvoza in uvoza

Vse višja vrednost poslov oplemenitenja je vplivala tudi na strukturi izvoza in uvoza po državah, najopaznejša je razlika pri trgovanju s Švico. Brez poslov oplemenitenja je Nemčija še vedno najpomembnejša partnerica Slovenije tako pri izvozu kot pri uvozu, so dodali. Samo marca je slovenski uvoz dosegel 5,3 milijarde evrov in je bil v medletni primerjavi višji za 7,5 odstotka. Zrasel je samo uvoz iz držav nečlanic, višji je bil za 40,1 odstotkov, brez poslov oplemenitenja pa za 5,7 odstotka, so zapisali na statističnem uradu.

Vrednost blagovne menjave je bila marca najvišja v tem letu, tako izvoz kot uvoz sta prvič letos presegla vrednost pet milijard evrov. Kljub temu sta bili stopnji rasti nižji od povprečnih v lanskem letu, ki sta znašali 33,9 odstotka za izvoz in 38,2 odstotka za uvoz. Prvič po januarju 2021 je medletno upadla vrednost uvoza iz držav članic EU, in sicer za 9,1 odstotka. Tudi rast izvoza v te države je bila z 2,5 odstotka najnižja po februarju 2021, so zapisali statistiki.

Od začetka leta 2021 je uvoz naraščal precej bolj kot izvoz, v drugi polovici prejšnjega leta pa se je ta trend po podatkih statistikov začel obračati in marca je peti mesec zapored izvoz medletno zrasel bolj kot uvoz. Trgovinska bilanca kljub temu ostaja negativna, pokritost uvoza z izvozom je bila 97,9-odstotna.