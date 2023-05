Po velikem uspehu selektorja Aleksandra Sekulića, ki je v ligi VTB z Lokomotivom Kubanom v polfinalu izločil CSKA in mu prvič v zgodovini tekmovanja preprečil pot v finale, je slovenski trener poskrbel za nov mednarodni uspeh. Nekdanjemu vrhunskemu organizatorju igre Jaki Lakoviču je namreč uspel veliki met. V finalu evropskega pokala je z 71:67 porazil Türk Telekom, v klubske vitrine prinesel prvo mednarodno lovoriko in s tem poskrbel, da bo z Gran Canario v prihodnji sezoni nastopal v elitni evroligi.

Lovorika daje pomen odrekanju

»V smislu športnih ambicij je to zame velik korak naprej. Gran Canaria je eden najboljših klubov v drugi najmočnejši ligi v Evropi, ki se v španskem prvenstvu vedno bori za končnico in za vrh v evropskem pokalu. Sem zelo motiviran,« je v pogovoru za Dnevnik v začetku septembra povedal Jaka Lakovič, ki je takrat šele dobro zagrizel v delo pri Gran Canarii. Po odličnih rezultatih v Ulmu je na njegova vrata z bogato ponudbo trkal tudi moskovski CSKA, a se je nekdanji košarkar Slovana, Krke, Panathinaikosa, Barcelone, Galatasarayja, Avellina, Gaziantepa in Barcelone B odločil za sončne Kanarske otoke. Danes je jasno, da je bila njegova odločitev pravilna. Potem ko se je kot pomočnik kalil pri drugi ekipi Barcelone, slovenski reprezentanci, Bilbau, kjer je za kratek čas prevzel tudi vodenje ekipe, in Joventutu, je leta 2019 sedel na klop Ulma. V nemškem klubu je našel vrhunske pogoje za trenerski razvoj, z odličnim vodenjem pa si poleti priboril zanimanje številnih evropskih klubov.

Čeprav je vedel, da so ambicije Gran Canarie visoke in da bo posledično pritisk ogromen, ga to ni prestrašilo. Dela se je lotil pragmatično, podobno, kot je v igralskih dneh kot organizator igre vodil ekipe in z Barcelono leta 2010 postal tudi evropski klubski prvak. Skozi redni del sezone evropskega pokala je plul mirno in brez težav osvojil prvo mesto v skupini B. Izkušnje iz končnice je že imel, saj je lani v osmini finala z Ulmom šokiral Joventut v gosteh, nato pa tesno klonil proti kasnejšemu prvaku Virtusu iz Bologne. Tokrat je v osmini finala izločil lanskega finalista Bursaspor, v četrtfinalu Paris, v polfinalu Joventut, v velikem finalu pa še Türk Telekom. V celotni sezoni drugega kakovostnega evropskega tekmovanja Gran Canaria pred domačimi navijači, kjer je dvignila tudi pokal, ni klonila niti enkrat.

»Hvala navijačem. Oni imajo izjemno pomembno vlogo pri osvojitvi te lovorike, ki bo ostala zapisana v zgodovino za večno. Igralci so postali legende in lahko jim samo čestitam za to,« so bile prve besede Jake Lakoviča na parketu Gran Canaria Arene. Po kratkem proslavljanju v slačilnici pa je še nekoliko bolj strnil misli. »To je resnično sladek trenutek, za katerega je bilo potrebnega veliko odrekanja. V letošnji sezoni smo naredili več kilometrov kot katera koli ekipa na svetu. Vključno s tistimi iz lige NBA. Zahvalil bi se ženi in družini za razumevanje, saj sem z ekipo resnično preživel veliko časa in bil posledično odsoten od doma. A osvojili smo evropski pokal, kar daje vsemu skupaj pomen. Ponosen sem na to ekipo. V evropskem pokalu je veliko izjemnih posameznikov, a dokazali smo, da imamo mi najboljšo ekipo. Zdaj bo čas za slavje, nato pa se bomo obrnili proti španskemu prvenstvu. Mesto v končnici smo si že zagotovili, šli pa bomo korak za korakom. Ne bo lahko, saj bomo potrebovali nekaj časa, da se po tem uspehu znova zberemo.«

Incident na avtobusu

Izjemno sezono v evropskem pokalu ima za seboj tudi Türk Telekom, ki ga je lani v osmini finala brez večjih težav izločila Cedevita Olimpija. Ključ se je skrival v novem trenerju Erdemu Canu, ki je prejel tudi nagrado za najboljšega trenerja evropskega pokala v letošnji sezoni. Can se je vrsto let kalil kot pomočnik Željka Obradovića pri Fenerbahčeju, lansko sezono pa v isti vlogi preživel pri Utahu v ligi NBA.

Pred finalno tekmo je sicer prišlo do neljubega dogodka. Türk Telekom je ob prihodu rezerviral avtobusne prevoze na treninge in tekmo, a na žalost dobil povsem neprimernega voznika. Ta je za desetminutno vožnjo od hotela do dvorane dan pred tekmo porabil 40 minut, ob tem pa predvajal glasno glasbo. Ker je to motilo igralce in Cana, je ta odšel do voznika in ga nekajkrat prosil, naj zmanjša glasnost. Voznik tega ni storil, očitno pa so ga prošnje tako ujezile, da je v nekem trenutku močno pritisnil na zavore. Can je poletel v vetrobransko steklo in si poškodoval vrat. Po treningu je odšel na pregled v bolnišnico, finalno tekmo pa nato vodil s posebno vratno opornico.

*** 2. lovoriko v klubski zgodovini je Gran Canarii prinesel Jaka Lakovič. Pred tem je leta 2016 osvojila španski superpokal.