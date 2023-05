Z včerajšnjo tiskovno konferenco, na katero so organizatorji povabili pet zvezdnikov svetovne atletike, med katerimi ni bilo nobenega Evropejca (sodelovali so katarski skakalec v višino Mutaz Barshim, ameriška skakalka ob palici Katie Moon, kenijski tekač na 1500 m Faith Kipyegon, sprinterja iz Velike Britanije in ZDA Dina Asher-Smith in Fred Kerley ter indijski metalec kopja Neeraj Chopra), je Mednarodna atletska organizacija (WA) oznanila začetek mednarodne sezone na najvišji ravni. Danes bo namreč v Dohi prvi miting diamantne lige od štirinajstih v letošnjem letu, ki se bodo zaključil v drugi polovici septembra v Eugenu. Novost je, da se v koledar tekmovanj vrača Kitajska, držav gostiteljic pa bo kar dvanajst.

Slovenka edina Evropejka

Slovenija bo imela na uvodnem mitingu v Dohi tri atlete, ki v zadnjih sezonah krojijo vrh svetovne atletike: metalca diska Kristjana Čeha, skakalko ob palici Tino Šutej in tekačico na 3000 m z zaprekami Marušo Mišmaš Zrimšek. Najboljši slovenski športnik bo branil lansko zmago v skupnem seštevku, drugi je bil Litovec Andrius Gudzius, tretji pa Šved Daniel Stahl. Sijajno sezono, v kateri je bil tudi svetovni prvak, je Ptujčan na največjih mitingih na svetu lani kronal v Birminghamu, kjer je z dosežkom 71,27 m postavil rekord diamantne lige ter izboljšal osebni in državni rekord. Sijajna tretja v skupnem seštevku minule sezone je bila tudi Tina Šutej, ki je na finalu v Zürichu zaostala le za Avstralko Nino Kennedy in Američanko Sandi Morris. Lani je na finalu diamantne lige od Slovencev nastopila še Anita Horvat, ki je bila v teku na 800 m šesta. Za mesto je nastop v finalu s sedmim mestom zgrešila skakalka troskoka Neja Filipič.

Kristjan Čeh ima v metu diska med prijavljenimi najboljši letošnji rezultat (68,30 m), najbolj se je Ptujčanu približal Američan Sam Mattis (67,49). Na papirju bosta največja tekmeca najboljšemu slovenskemu atletu Šveda Simon Pettersson in Daniel Stahl, ki v tej sezoni še nista tekmovala. Medtem ko v metu diska v Dohi ne bodo nastopili nekateri najboljši atleti (manjkal bo evropski prvak Mikolas Alekna, ki je v tej sezoni že vrgel 71 m), bo konkurenca izjemna v disciplini Tine Šutej. V skoku ob palici bodo v odsotnosti ruskih atletinj, ki zaradi mednarodnih sankcij ne smejo tekmovati, tekmovale Američanke Bridget Williams, Sandi Morris in Katie Moon, Britanka Holly Bradshaw, Grkinja Aikaterini Stefanidi, Finka Wilma Murto, Kanadčanka Alysha Newman, Avstralka Nina Kennedy in Italijanka Roberta Bruni. Izjemno močna bo tudi konkurenca v disciplini Maruše Mišmaš, kjer bodo prevladovale afriške atletinje, saj so na startni listi kar štiri Kenijke in tri Etiopijke. Zanimivo je, da bo Maruša Mišmaš edina evropska predstavnica.

Bolje pripravljen kot lani

»V Dohi nimam posebnih ciljev. Vem pa, da sem dobro pripravljen, na treningih mi gre dobro in v formi sem. Upam, da bo šel disk daleč. V zadnjem obdobju pri vadbi nismo merili daljav, a po občutku gre bolje kot lani tu na pripravah. Zelo sem zadovoljen, sem brez poškodb, to je glavno. Zelo dobro pripravljen začenjam sezono, v kateri želim v Budimpešti ubraniti naslov svetovnega prvaka,« je s Tenerifa, kjer se je pripravljal na začetek sezone, za STA sporočil Kristjan Čeh.

Nagradni sklad bo podoben lanskemu. Zmagovalci finala v Eugenu bodo prejeli po 30.000 ameriških dolarjev, drugi po 12.000, tretji pa 7000. Zmagovalci na posameznih mitingih bodo prejeli po 10.000 dolarjev, drugi po 6000, tretji pa po 3500. Zmaga na posameznem mitingu bo za skupni seštevek štela osem točk, do osmega mesta pa bo vsako nadaljnje mesto štelo točko manj. Na finalu v Eugenu bo v tekih od 100 do 800 m tekmovalo najboljših osem atletov, v teku od 1500 m naprej po dvanajst atletov, po šest pa v metih in skokih. Skupnih zmagovalcev diamantne lige bo 32, po 16 v moški in ženski konkurenci.