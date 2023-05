V. d. direktorja javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Bojan Babič je na današnji novinarski konferenci župana Zorana Jankovića pojasnil, da predlagane spremembe cen urnega parkiranja v območju con 1, 2 in 3 lahko vodijo do sprememb parkirnih navad uporabnikov, da svoja vozila parkirajo na obrobju Ljubljane in razbremenijo ožje mestno središče ter zmanjšajo ogljični odtis. Pri spremembi cen so upoštevali dvig cen stroškov materiala, storitev zunanjih izvajalcev in povečanje stroškov dela.

V coni 1 se bo na predlog občanov podaljšal tudi čas plačevanja parkirnine ob sobotah, in sicer do 19. ure. »S to spremembo se poenoti režim plačevanja parkiranja v coni 1 od ponedeljka do sobote, nedelje pa še vedno ostajajo brezplačne,« je dejal Babič. Za 10 centov se bo zvišala tudi dnevna tarifa na urejenih parkiriščih na območju P2 in bo znašala 0,80 evra. To so parkirišča pri Gospodarskem razstavišču, na Mirju in Trgu mladinskih delovnih brigad ter obe parkirišči v Tivoliju. Nočna tarifa pa se bo dvignila iz 1,80 evra na 2 evra na noč.

Na urejenih parkiriščih na območju P3 - torej parkiriščih Trg prekomorskih brigad, Kranjčeva, Štembalova, Gosarjeva I in II, Povšetova, Slovenčeva, Dolenjska, Tacen, Polje, Komanova in pet pokopališč ob Žalah - se bo cena parkiranja prav tako zvišala za 10 centov, in sicer na 0,70 evra na uro za prvi dve uri parkiranja in 0,70 evra za vsako naslednjo uro. Nočna tarifa se bo tudi na območju teh parkirišč zvišala iz 1,80 evra na 2 evra na noč. Cena parkiranja na parkiriščih P+R ostaja nespremenjena, in sicer 1,3 evra na dan.

Zvišuje se tudi cena parkiranja na noč

V parkirni hiši Kongresni trg bo nova cena parkiranja na uro znašala 1,70 evra za do tri ure parkiranja in 2,50 evra ob parkiranju nad tremi urami. Spreminja se tudi cena parkiranja na noč, in sicer iz 1,80 evra na 2 evra na noč. V parkirni hiši Kozolec cena dnevne tarife ostaja 1,5 evra na uro, cena nočnega parkiranja pa se bo zvišala iz 1,80 evra na 2 evra na noč.

Za abonente na urejenih parkiriščih na območju P1 se bo cena zvišala iz 40 na 45 evrov na mesec, na območju P2 iz 36 na 40 evrov na mesec, na območju P3 pa se bo cena zvišala iz 25 na 28 evrov na mesec. Cena letnega parkiranja na območju P3 se bo zvišala iz 180 na 200 evrov na leto. Zvišala se bo tudi cena mesečnega parkiranja za abonente stanovalce v parkirnih hišah Kongresni trg in Kozolec, in sicer iz 60 na 70 evrov na mesec, je naštel Babič.

Vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Maja Žitnik je dejala, da bodo cene dovolilnic ostale nespremenjene. V parkirni coni 1 bo tako še naprej letna dovolilnica znašala 100 evrov. V coni 2 za prvo vozilo znaša 100, za drugo 200 evrov, v coni 3 pa lahko imajo stanovalci tri avtomobile, dovolilnica za prvega znaša 60, za drugega 120 in za tretjega 180 evrov.