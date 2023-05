Po oceni Danijela Bešiča Loredana je bila današnja razprava izjemno produktivna in koristna za vse, s sindikati pa da niso blizu. Vlada od sindikatov v najkrajšem možnem času pričakuje celovit protipredlog, da bodo lahko izračunali njegove finančne učinke. »Zato, da bomo imeli uravnotežen steber in bo plačni sistem funkcioniral naslednjih 15 let,« je dejal.

»Osebno sem še vedno optimist, da lahko do 30. 6. vložimo zakonodajni predlog, ki bo plače v sistemu zdravstva in socialnega varstva od 1. 1. 2024 dalje uredil tako, kot se bomo skupaj dogovorili,« je prepričan Bešič Loredan. Vlada je sindikatom danes predstavila finančne učinke vladnega predloga, a ga minister medijem ni želel razkriti, saj da je o tem preuranjeno govoriti.

Po trenutnem vladnem predlogu bi nekaterim skupinam zaposlenih plačo znižali za en razred oziroma štiri odstotke. Bešič Loredan je danes zagotovil, da je prišlo do napake in da po prenovi sistema nihče ne bo imel nižje plače, kot jo ima sedaj. Po njegovih besedah tudi ne drži, da najbolj izkušenim zdravnikom niso ponudili nič, ampak da je treba upoštevati tudi pretekle dvige.

Fides: Vladni predlog in predlog sindikatov se razlikujeta za svetlobna leta

Podpredsednik Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides Janusz Klim pa je po pogajanjih dejal, da se v pogajanjih niso premaknili daleč naprej, videnje sindikatov in vlade pa se še zmeraj razlikuje. »Prepričani smo, da če bodo vztrajali pri takem predlogu, bo javno zdravstvo razpadalo naprej,« je povedal. Spomnil je, da so sindikati vladi že posredovali svoj predlog, a se do njega ni opredelila. Vladni predlog in predlog sindikatov pa da se »razlikuje za svetlobna leta«.

Po njegovih besedah vlada danes ni podala celovitega predloga. »Težko se kakorkoli pogovarjamo, če nimamo konkretnih celovitih rešitev s strani vlade,« je opozoril. Sindikate moti, da vladni predlog vsebuje razmerja, ki niso taka, kot so jih določili v dveh sporazumih, ob tem pa ne zajema vseh skupin.

Dodal je, da jih moti tudi, da so pogajanja počasna, vlada pa je en rok že zamudila. »Če si vlada sama postavi nek datum, bi pričakovali, da bo narekovala tempo, da se bo to zgodilo,« je dejal Klim. V Fidesu so se pripravljeni pogajati naprej, »če je treba, tudi vsak dan«.

Vladni predlog ne zajema vseh plačnih skupin

Predsednica sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič Čujovič je prav tako dejala, da vladni predlog ni popoln, saj manjkajo nekatere skupine, ki delujejo v zdravstvu in socialnem varstvu. Predstavniki vlade pa so jim danes pojasnili, da za uskladitev nekaterih skupin potrebujejo več časa. »Nam je to slaba tolažba, slabo pojasnilo. Če smo rekli, da plačni steber zajema vse zaposlene v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, tako tudi mora biti,« je opozorila.

Predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Slavica Mencingar pa je po današnjih pogajanjih dejala, da nobena sindikalna stran ni zadovoljna s prvim vladnim predlogom, vseeno pa ostajajo optimistični.